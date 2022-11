Hokejisté Dallasu dokáží otáčet ztracené zápasy! Tentokrát rozhodl Faksův gól

Prohrávat 1:4 v polovině třetí třetiny a nakonec vyhrát 6:4? Pro hokejisty Dallasu žádný problém! Stars nečekaně zaskočili Chicago, když předvedli impozantní obrat. V historii organizace se jim však tento husarský kousek nepodařil poprvé.

Tak to bylo něco! Koncovka zápasu mezi Dallasem a Chicagem měla pořádné grády. Blackhawks v čase 49:37 vstřelili do branky soupeře čtvrtou branku v zápase a odskočili do tříbrankového vedení, s domácími to začalo vypadat špatně. Ale vzápětí se vše obrátilo a začala kanonáda domácích.

Nejprve využil Jamie Benn přesilovou hru ránou z vrcholku kruhu, o dvě minuty později nachytal Mrázka na bližší tyči Mason Marchment a najednou to bylo jen o gól. Domácí cítili podporu fanoušků, a tak to netrvalo ani minutu a Ty Dellandrea úspěšně tečoval nahození od modré. Obrat dokonal Radek Faksa, který z nulového úhlu poslal kotouč do brankoviště a odrazem od Mrázka se dostal do branky, rozhodčí na ledě puk za čárou neviděl, ale zanedlouho se ozval klakson od videorozhodčích, kteří potvrdili obrat Stars. Definitivní tečku za parádním obratem udělal Jason Robertson.

„Zažít takový zápas je vždycky skvělé a doma je to ještě lepší," hodnotil Radek Faksa pro nhl.com. „Cítíte, jak za vámi fanoušci stojí, a hlavně jak vás ženou vpřed. S každým dalším gólem byli hlasitější a hlasitější. Chtěli jsme vyhrát pro ně,“ prozradil autor vítězné branky po zápase.

Pro celek z Texasu se nejednalo o první podobný obrat v historii organizace. V listopadu roku 1983 tehdy jako Minnesota North Stars prohrávali doma proti Pittsburghu 1:4 po dvou třetinách, nakonec však otočili na konečných 6:4.

Dallas těží především z kombinace zkušeností, dravého mládí a výborné formy gólmana Oettingera. Poklonu jim po zápase poslal i soupeř Max Domi: „Jsou neskutečně silní, navíc mají spoustu zkušených borců, kteří ví, jak se vrátit zpět do zápasu.“

V dresu Stars aktuálně řádí mladík Jason Robertson, který má na kontě už 16 vstřelených branek, čímž dorovnal Connora McDavida na první pozici v lize. Naposledy byl hráč Stars v průběhu sezony nejlepším střelcem v roce 2016, tehdy měl výborný čuch na góly Jamie Benn.

Organizace sídlící v Texasu začala novou sezonu velmi dobře, po dvaceti odehraných utkáních se drží na čtvrté pozici v celé lize, lepší jsou v dosavadním průběhu jen Boston, New Jersey a Vegas.

