Hokejku vymění za mikrofon. Perreault otevírá novou kapitolu svého života

Kanadský hokejový útočník Mathieu Perreault oficiálně ukončil svou kariéru. Čtyřiatřicetiletý rodák z Drummondvillu v Quebecu se ke svému kroku odhodlal po zralé úvaze a zdravotních problémech, které jej v uplynulé sezoně výrazně limitovaly. U hokeje ovšem zůstane, akorát hokejku vymění za mikrofon.

Perreault v uplynulém ročníku v dresu Montrealu Canadiens odehrál pouze 25 zápasů, během kterých stihl vstřelit čtyři branky a přidat pět asistencí. Jeho výkony však byly výrazně ovlivněny zraněními, kterými si prošel. Kromě problémů s okem, které jej trápilo od října, měl od prosince dlouhodobé trable se zraněním v dolní polovině těla.

Když už se dal Perreault zdravotně do pořádku, podstatnou část závěru základní části strávil na tribuně. Po sezoně mu navíc vypršela smlouva a zkušeného útočníka čekalo dlouhé rozhodování, co se svou kariérou podniknout.

Nakonec se rozhodl, že se už nebude znovu snažit prosadit a pověsí brusle na hřebík. Obdržel totiž nabídku spolupracovat s TVA Sports jako televizní hlasatel. Jelikož jeho výkonnost měla sestupnou tendenci a ani zdravotně už to nebylo ideální, neváhal a nabídku TVA Sports přijal.

S NHL se muž, kterého v roce 2006 draftoval Washington, loučí po 13 letech. Do zámořské ligy vstoupil právě v dresu Capitals v sezoně 2009/10, následně v roce 2013 přestoupil do Anaheimu a po jednom ročníku odešel do Winnipegu, kde strávil celkem sedm sezon a předváděl nejlepší hokej svého života. Před minulou sezonou podepsal jako volný hráč jednoletý kontrakt s Montrealem, výraznou stopu v Canadiens ale nakonec nezanechal.

Osobní maximum si stanovil v sezoně 2016/17, kdy v 65 zápasech zaznamenal 45 bodů za 13 branek a 32 asistencí. Během kariéry pětkrát překonal hranici 15 branek a celkem v NHL odehrál 708 zápasů s bilancí 352 kanadských bodů za 143 gólů a 209 přihrávek.

