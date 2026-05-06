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Hokejová smetánka se rozrůstá. Do Síně slávy vstupují třeba Price s Bergeronem

23. června 9:00

David Zlomek

Hokejová Síň slávy v Torontu v pondělí oficiálně oznámila jména nových členů pro rok 2026. Mezi hráčské legendy byla zvolena prvotřídní jména nedávné éry NHL v čele s brankářem Careym Pricem a elitním centrem Patricem Bergeronem. Doplní je finský fantom Pekka Rinne, americký kanonýr Keith Tkachuk a průkopnice ženského hokeje Cindy Curleyová. V kategorii budovatelů se dočká uznání dlouholetý uznávaný funkcionář Brian Burke.

Největší pozornost poutá dvojice Price a Bergeron, kteří proti sobě roky sváděli bitvy v dresu nesmiřitelných soků z Original Six (Montreal a Boston), ale v dresu Kanady společně vybojovali olympijské zlato v Soči 2014 a Světový pohár 2016. Zatímco Bergeron prošel hlasováním hned v prvním možném roce, Price, držitel Hart a Vezina Trophy z roku 2015, byl loni opomenut a dočkal se až nyní.

Bergeron, který ukončil kariéru v roce 2023 s bilancí 1 040 bodů, ziskem Stanley Cupu z roku 2011 a rekordními šesti Selke Trophy, přiznal, že mu telefonát vyrazil dech: „Vzpomínám na lidi, kteří mi celou dobu pomáhali a tolik toho pro mě obětovali. Bylo to naprosto neuvěřitelné.“ Na dálku složil poklonu i svému rivalovi v masce: „Hrát proti němu bylo těžké. Jako hráč chcete vždycky jít proti těm nejlepším, a on mezi ně jednoznačně patřil.“

Dalším oceněným maskovaným mužem je Pekka Rinne, finská ikona Nashvillu Predators a držitel Vezina Trophy z roku 2018. „Bez našich spoluhráčů bychom tu nebyli. Udělali ze mě lepšího hráče,“ poděkoval skromně Fin.

Obrovské emoce prožívá také Keith Tkachuk, autor 538 gólů v NHL, pro něhož jde o symbolický vrchol bláznivého rodinného víkendu. Jen necelých 24 hodin před oznámením byl totiž jeho mladší syn Brady vyměněn z Ottawy na Floridu k staršímu bratrovi Matthewovi. „Byl jsem v šoku. Když hrajete, tak do kariéry nejdete s tím, že z vás jednou bude člen Síně slávy. Pro celou rodinu je to naprosto skvělý víkend,“ radoval se.

Mezi nesmrtelné míří i Cindy Curleyová, která v 90. letech jako kapitánka dovedla reprezentaci USA ke třem stříbrným medailím na mistrovství světa. V kategorii budovatelů se dočkal uznání Brian Burke, jenž dovedl v roce 2007 k titulu Anaheim a prošel managementem řady klubů.

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