Hokejové nebe vítá dalšího velikána, zemřel legendární Guy Lafleur

Legendární Kanaďan, jenž je zapsán v Síni slávy, Guy Lafleur zemřel v nedožitých jednasedmdesáti letech. Informaci potvrdil rodinný příslušník serveru Montreal Gazette.

Guy Lafleur byl ozdobou hokejových kluzišť. Stal se pětinásobným vítězem Stanley Cupu, trojnásobným vítězem Art Ross Trophy, dvojnásobným vítězem Hart Memorial Trophy, držitelem Conn Smythe Trophy a nejlepším kanadským sportovcem za rok 1977.

Ve své době byl hokejistou, který dokázal nejrychleji nasbírat 1000 kanadských bodů, stačilo mu na to 720 zápasů. Byl jedním ze tří hráčů, kteří se do NHL vrátili poté, co byli uvedeni do Síně slávy. Při 100. výročí NHL byl v roce 2017 vyhlášen jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie.

Guy Lafleur je stále držitelem několika rekordů Montrealu Canadiens.

Nejvíce kanadských bodů (1246)

Nejvíce asistencí (728)

Nejvíce střel (3204)

Nejvíce rozhodujících gólů (94)

"The Flower" se v roce 2019 podrobil operaci plic. Byly mu odebrány lymfatické uzliny a plicní lalok. Rok poté však Lafleur oznámil, že se mu rakovina vrátila: „Je to velká rána, ale budu pokračovat v boji s odvahou a klidem.“ Nakonec ale největší zápas svého života prohrál.

