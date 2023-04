Hokejoví raubíři. Matthew a Brady Tkachukovi sbírají body i trestné minuty

Jejich táta býval prototypem power forvarda. Na něm by se dal tenhle termín definovat. Střílel góly, rozdával hity, strkal se s obránci v brankovišti. V době, kdy sloužila hokejka jako nástroj ke škádlení soupeře, se jí takto nebál použít. Dvakrát nasázel Keith Tkachuk 50 gólů. V sezóně 1996-97 jich bylo 52, k čemuž přidal 228 trestných minut.

V tomto směru mají ještě synové co dohánět, jinak ale otce nezapřou. Matthew a Brady Tkachukovi patří letos k jedenáctce hráčů NHL, která nasbírala přes 100 trestných minut. Oni jediní z tohoto neúplného tuctu však mají také přes 80 kanadských bodů.

Matthew 108 bodů, 111 TM, Brady 82 bodů, 126 TM.

Třiadvacetiletý Brady už je kapitánem Ottawy. O dva roky starší Matthew nosí na floridském dresu áčko, kapitána dělá Alexandr Barkov. Navzájem si přejí, rodinné vztahy jsou prý v pořádku.

„V létě se vídáme a on ví, kdo velí. Možná může být kapitánem jeho týmu, ale jinak dobře ví, kdo je kápem v létě. Upřímně, tedy... je to naše máma. Nicméně pokud je to jen o nás dvou, jsem to já,“ vysvětlil Matthew nedávno.

Když nastoupí proti sobě, pochopitelně si nic nedarují. Vzdor horké krvi ovšem umí ocenit výkony toho druhého. Když dal loni Matthew v play off za Calgary svůj první hattrick, Brady ho v hale Saddledome sledoval. Dal si na bráchovy tři góly tři piva.

Docela si získal calgarské fanoušky. Fotil se s nimi, užíval si bráchovu jízdu. „Snad se jim líbila energie, kterou jsem přinesl. Jako rodina jsme si blízcí. Dobře se bavíme. Je úžasné, jak se Matthew postupně zlepšil. Každý můžeme mít na různé věci různé názory, ale nakonec jsem jen normální chlap, který podporuje svého bráchu,“ řekl tehdy.

Od té doby uběhl rok. Také Brady se posunul, letos zapsal 82 bodů a stanovil si osobní maxima v počtu nastřílených gólů (35), asistencí (47), bodů (82) i trestných minut (126). Matthew už toho má za sebou víc, přesto také on přepisoval osobáky. V asistencích (68), bodech (108) i trestných minutách (111) už je má, v gólech (40) zaostává za loňským rokem (42) jen o dva zásahy.

Na play off má šanci jen Florida, která ještě tvrdě bojuje o poslední postupové místo s Ostrovany a Tučňáky z Pittsburghu. Ottawa do play off pošesté za sebou nepostoupí, 85 bodů je ale nejlepší výsledek Senátorů za toto období. Příští rok už to klidně může vyjít.

