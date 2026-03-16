Hokejový maratonec v šatně Panthers. Maurice přepíše dějiny vedle nesmrtelného Bowmana

24. března 12:00David Zlomek
V úterý večer bude hala na Floridě tleskat vestoje. Paul Maurice, strůjce dvou po sobě jdoucích titulů Florida Panthers, se totiž proti Seattlu postaví na střídačku ke svému 2 000. zápasu v základní části NHL. Stane se tak teprve druhým člověkem v dějinách hokeje, kterému se to povedlo, a usedne na pomyslný trůn vedle Scottyho Bowmana.
Zatímco ale Bowmanovi bylo při dosažení této mety 67 let, Maurice to v roce 2026 stíhá už v devětapadesáti. „Znamená to jen to, že jsem měl neuvěřitelné štěstí po velmi, velmi dlouhou dobu,“ shazuje Maurice své zásluhy s typickou skromností. „Znamená to, že jsem měl kolem sebe výjimečné lidi už od začátku kariéry, kdy jsem přecházel z hraní k trénování.“
Pro generálního manažera Panthers Billa Zita je Mauriceův přínos naprosto klíčový a jeho pracovní morálka je až neuvěřitelná. „Velikost toho úspěchu se trochu ztrácí v jeho charakteru. On prostě odmítá dělat vědu sám ze sebe. Možná v tom je ten recept, pro něj je všechno o týmu, úplně všechno, a možná proto je schopen takových věcí dosáhnout,“ říká Zito na adresu muže, který v NHL začínal v osmadvaceti jako pátý nejmladší kouč historie.
Čísla, která Maurice za ty roky nastřádal, jsou naprosto šílená a ukazují, jakou érou hokeje prošel. Odtrénoval zápasy proti 171 různým koučům, což je skoro polovina všech trenérů, kteří kdy v NHL působili. Vedl 387 různých hráčů a čelil více než třem tisícům soupeřů. A i když Florida letos po dvou titulech prožívá těžší rok plný zranění, v kabině o jejich šéfovi nikdo nepochybuje.
„Doufám, že existuje aspoň jeden hráč, který si řekne: ‚Ten chlap mi změnil kariéru.‘ A taky doufám, že se najde aspoň jeden, co prohlásí, že jsem byl ten nejlepší trenér, pod kterým kdy hrál,“ přiznává.