Hokejový Utah táhne. Město je připravené explodovat!

Tušilo se to a nyní je to potvrzeno. V Salt Lake City je rozhodně místo pro víc než jeden profesionální sportovní klub. Příchod Arizony Coyotes vzbudil ve městě obrovskou vlnu nadšení. Po otevření trhu s permanentkami přišlo během dvou dnů 34 tisíc objednávek!

Jen 8% z objednávajících přitom současně vlastní sezónní vstupenky na basketbalové Utah Jazz, které jen tak mimochodem rovněž patří Ryanu a Ashleymu Smithovi, majitelům Utah Hockey Clubu. Pro svůj byznys tedy získali zcela nové zákazníky.

Což potvrzuje i vyjádření Chrise Barneyho, prezidenta pro příjmovou a obchodní strategii. „Poptávka v nás vyvolává optimismus. Velmi zajímává nuance je rovněž fakt, že 63% těchto lidí normálně arénu po celý rok nenavštěvuje. Můžeme tak kultivovat zcela nové publikum.“

Když přišel do města v roce 1979 špičkový basketbal, snažili se Jazz oslovit fanoušky i různými výchovnými programy pro mladé kluky. V souvislosti s hokejem se asi nic z gruntu nového nechystá, ale se zvýšeným zájmem o zimní hru je počítáno. Juniorská mužstva ve městě už registrují s příchodem NHL zvýšený zájem.

„Jakmile to tady propukne, kluci začnou brát do ruky spíš hokejku, než by hráli basket nebo fotbal,“ věří Paul Taylor, generální manažer juniorského týmu Utah Outliers. „Tvoří to jejich sny, když nejlepší hráči světa skáčou přes mantinely kousek od vás.“

V Utahu počítají, že si budou muset fanoušky trochu vychovat, na druhou stranu věří, že jich bude dost hokeji od začátku rozumět. Zápasy Utahu budou dostupné na streamovacích službách, chybět nebude obsah ze zákulisí mužstva. V nabídce už jsou různé balíčky, včetně toho, který bude kombinovat hokej a basketbal.

„Tohle město je připravené explodovat a stát se velkým sportovním místem a hokej k tomu udělá další krok,“ myslí si dlouholetý komentátor místního rádia Patrick Kinahan. „Už jsem to byl nasát v prvním přípravném zápase. Upřímně, bylo to, jako když hrajou Jazz play off!“

Všechno by mohlo fungovat tím spíš, že Utah má docela mladé a perspektivní mužstvo, které s každým rokem zraje. Jak dlouho „líbánky“ s hokejem místním vydrží? Zájem o sport ve městě dlouhodobě je a lidi jsou věrní. Jazz táhnou šňůru 292 vyprodaných domácích zápasů, přestože nebyli v play off dva roky. Snad si i bývalí Kojoti po trapných návštěvách v Arizoně najdou novou loajální základnu fanoušků.

Share on Google+