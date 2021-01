Hokejový věrozvěst se slzami v očích. Jak Gretzky pobláznil Kalifornii a nafoukl NHL

Seděl před mikrofony a modré oči mu zalívaly slzy. "Slíbil jsem si, že nebudu plakat," říkal Wayne Gretzky s kapesníčkem v ruce. Psal se rok 1988 a "The Great One" byl právě vyměněn do Los Angeles Kings. Pro Kanadu to byla ohromná rána, pro jih USA senzační událost. V Gretzkym totiž nezamířil do Kalifornie pouze geniální centr a největší hvězda ligy, ale také dokonalý hokejový apoštol. "Nejsem si jist, zda by bez Gretzkyho přestupu vznikly kluby jako Anaheim Ducks nebo Florida Panthers," míní televizní komentátor John Shannon.

Když coby osmnáctiletý střízlík vlétl do NHL, čítala slavná soutěž 21 klubů.

Na jihu USA působili jen Králové a atlantští Flames, kteří se ovšem záhy přestěhovali do Calgary. Kde ostatně sídlí dodnes.

O devět let později, v momentě Gretzkyho trejdu, tak bylo LA jediným jižanským městem na mapě NHL. Mimochodem, v Kalifornii tehdy hrály hokej jen zhruba jen dvě tisícovky dětí a teenagerů. Ledová hra byla na okraji zájmu společnosti.

Všechno změnil jediný muž.

Nevysoký machr s devětadevadesátkou na zádech. To on způsobil, že o hokeji najednou mluvili všichni. Že do lóží v dnešní Staples Center mířily filmové hvězdy první velikosti a další celebrity. Třeba Tom Hanks a Sylvester Stalone.

Popularita do té doby spíše přehlíženého sportu raketově vzrostla. Nejen v Kalifornii, ale napříč Spojenými státy. Gretzky úspěšně přesadil hokej do pouště. "Jeho výměna byl zásadní moment v dějinách NHL, liga díky tomu mohla expandovat," tvrdí Jim Fox.

Kdo? Fox za Los Angeles v osmdesátých letech hrával, takže moc dobře ví, o čem mluví. Zažil dobu před příchodem "Velikána" i Gretzkyho éru. "Byl osobností, která překračovala mantinely. Znala ho spousta lidí, kteří se o hokej jinak nezajímali."

Mapa NHL v roce 1980:





Počet malých a mladých hokejistů v Kalifornii díky Gretzkymu násobně nabobtnal. Všichni chtěli být jako on, jako jediný muž, co kdy v NHL překonal hranici dvou stovek bodů za sezonu. Čtyřikrát.

Když měla výměna, kterou Gretzky původně oplakal, 30. výročí, oficiální web NHL přispěchal se sumářem věcí, o jaké by byla prestižní liga chudší nebýt onoho obchodu mezi Kings a Edmonton Oilers.

V textu z pera Dana Rosena stojí mimo jiné to, že bychom nikdy nespatřili anaheimské dvojice Teemu Selänne, Paul Kariya a Ryan Getzlaf, Corey Perry. Také bychom se nebavili tím, jak v San Jose projíždí na led Patrick Marleau či Tomáš Hertl žraločí hlavou.

Naše životy by byly chudší o Tampa Bay Lightning, Arizona Coyotes a další kluby. Auston Matthews by nejspíš nikdy nezačal hrát hokej. A také by se Gretzky nikdy nemohl znovu sejít s Markem Messierem u newyorských Rangers.

Ostatně právě Messier, po jehož boku "The Great One" vyhrál čtyři Stanley Cupy, tvrdí: "S odstupem se na Gretzkyho tehdejší výměnu dívám jako na to nejlepší, co se mohlo NHL přihodit."

I to je odkaz čerstvého šedesátníka, byl hokejovým věrozvěstem. Jistě, můžeme spekulovat, že by se NHL stejně postupně rozrostla, nicméně nejproduktivnější hráč její historie měl zásadní podíl na tom, že se boom uspíšil.

"Wayne v Los Angeles navždy změnil NHL," míní už citovaný Fox v medailonku na NHL.com. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat

