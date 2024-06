Holland do Chicaga? Edmonton už legendu jako GM nechce, na draft nepojede

Rozejdou se po pěti letech cesty Kena Hollanda a Olejářů? Ve světle senzačního tažení až do sedmého finále Stanley Cupu to může leckoho překvapit, nicméně kanadský klub neplánuje předložit členovi Síně slávy novou smlouvu na post generálního manažera. Aktuální kontrakt Hollandovi vyprší k 30. červnu. Zájemci se už slétají.

Plány Oilers, respektive jejich vlastníka Daryla Katze, ohledně Hollanda?

V tuto chvíli víme následující. Poražení finalisté nechají doběhnout pětiletý pakt, načež se buď se čtyřnásobným vítězem stříbrného poháru nadobro rozejdou, nebo se dohodnou na (staro)nové roli.

Obě varianty jsou reálné a v zámořském tisku čile probírané.

Pokud by měla nastat ta druhá, šlo by patrně o funkci poradního hlasu, například by z Hollanda mohl být „Senior Advisor”, jakým je třeba Doug Wilson pro Pittsburgh nebo Jacques Martin pro Ottawu.

Kdyby mělo jít o výkonnou pozici, mohl by Holland zůstat prezidentem hokejového provozu. Tím je třeba ve Vancouveru Jim Rutherford.

U Canucks začínal ve stejné dvojroli (GM + prezident) jako Holland v Edmontonu.

Otázkou je, nakolik je zájem v provincii Alberta o jakékoliv pokračování spolupráce horký. Vždyť Olejáři dali ostatním klubům dobrozdání s Hollandem rokovat.

A navíc osmašedesátiletý funkcionář nepoletí tento týden na draft, což je také svým způsobem signál, že je jednou nohou fuč.

Zájem o Hollanda panuje napříč ligou, blízko má prý k novému jobu v Chicagu. Informuje o tom bývalý útočník Scottie Upshall.

Kdo ví, jakou přesně pozici pro něj mají Blackhawks vymyšlenou, nicméně svými zkušenostmi by mohl přispět k úspěšné přestavbě slavné organizace z Windy City.

Za Hollanda mluví výsledky, pyšní se pestrým hokejovým životopisem, aktuální sezona navrch ukázala, že stále má co nabídnout. Na druhou stranu, umí šlápnout vedle.

Černí jestřábi by se zase rádi uhnízdili mezi špičkou NHL. Pokusí se o to za Hollandova dozoru?

