Hollywoodský start Perryho! Dělá bod na zápas, slaví 1 400 mačů v NHL

5. listopadu 15:00Tomáš Zatloukal
Ta story se začala psát před 20 lety. V říjnu 2005 Corey Perry naskočil ke svému debutu v NHL, na hrudi logo Kačerů z Anaheimu, na zádech číslo 61. Od té doby stihl naskočit za dalších šest klubů, šestkrát si zahrát ve finále Stanley Cupu a kromě hokejového grálu dobýt třeba také Hart Trophy a Richardovu trofej. V noci na středu odehrál jubilejní 1 400. duel, jako čtvrtý aktivní hokejista. Za kalifornského rivala jeho osudových Ducks.
Perry v barvách Anaheimu?
To už je pár let minulostí, se svou osudovou organizací se rozešel po 988 startech v roce 2019. Přesunul se do Dallasu, posléze přišel přesun směr Montreal, následovala Tampa, po ní hořká epizoda v Chicagu, poslední dvě sezony bojoval za Edmonton Oilers.
A nově nosí trikot LA Kings. Se svou mnohem typičtější desítkou.
Uvedl se skvěle, jen co je pravda. Vždyť má po osmi zápasech bilanci 5+3, což od čtyřicátníka, který ožívá především v play-off, asi nečekali ani jeho největší příznivci.
Ne že by jich měl úplné zástupy, naopak najdete mnohé, kteří nemohou rtuťovitému forvardovi, který je ochoten pro vítězství udělat vše myslitelné, přijít na jméno.
Perry umí být jízlivý, provokující, tuze nepříjemný. A díky své hokejové inteligenci a jedinečné kombinaci skvělých dovedností a záludných prostředků nadmíru efektivní.
20 years later... ????
— NHL (@NHL) November 5, 2025
Corey Perry is skating in his 1,400th career game tonight! pic.twitter.com/cxfmKE3aLE
V barvách Králů to teď ukazuje naplno. „Každý večer si najde cestu, jak být přínosný a jak mít vliv na vývoj utkání,“ žasne kouč Jim Hiller. Spokojeně.
Takovou posilu kvituje.
Krásná ukázka? Perry si jubilejní partii opentlil asistencí na přesilovkové trefě Kevina Fialy. Tu početní výhodu navíc zařídil on, to kanadskému veteránovi přistála v obličeji čepel Vladislava Namestnikova z Winnipeg jets.
„Jeho kariéra je skutečně mimořádná, neuvěřitelná,“ smeká před Perrym Hiller.
Jen 43 plejerů před Perrym našlo recept k takové sportovní dlouhověkosti, aby v NHL zvládli alespoň 1 400 zápasů. Pouze tři stále hrají – Alex Ovečkin, Brent Burns a také Perryho dřívější dlouholetý sok a nyní spoluhráč Anže Kopitar.
Kevin Fiala doubles the Kings lead!
— Rink Royalty (@RinkRoyalty) November 5, 2025
Kings lead the Jets 2-0. pic.twitter.com/4hPEXg4Hxw
Aby načal 21. ročník v NHL pěti góly v osmi vystoupeních? To je čirá magie, machinace s časem. Jako by odmítal stárnout...
Perry pořád svede pohotově vystřelit zápěstím, i golfákem vypálí. Je ovšem především mistrem tečí a dorážek, chodí do prostorů, kde to bolí. Možná méně než dříve, ale pořád je hrana brankoviště palčivé území.
Nejen přihrávkou na Fialův gól se Perry podílel na triumfu 3:0, milník tak proťal stylově. Všechna čest.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.