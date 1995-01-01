Hon na beka, Bruins mají prý tři terče! Přijde Faulk, nebo vsadí na mládí z New Yorku?

17. února 12:30David Zlomek
Boston Bruins s bilancí 32-20-5 drží poslední divokou kartu ve Východní konferenci a generální manažer Don Sweeney dává jasně najevo, že do uzávěrky přestupů 6. března hodlá posílit. I když se loňská výměna Brandona Carla do Toronta ukázala jako mistrovský tah, jelikož nováček Fraser Minten v útoku září a Boston má k dispozici torontskou volbu v prvním kole draftu, v obraně po Carlovi zůstala díra, kterou se zatím nepodařilo zcela zalepit.
Bruins původně cílili na Rasmuse Anderssona z Calgary, ale toho jim vyfoukli Vegas Golden Knights. Nyní se pozornost Bostonu upíná ke třem konkrétním cílům, které by měly vyztužit pravou stranu defenzivy.
Na vrcholu seznamu stojí zkušený veterán Justin Faulk ze St. Louis Blues. Pětatřicetiletý bek zatím nasbíral 30 bodů a byl by okamžitou posilou pro druhou obrannou dvojici i přesilovku. Překážkou je však jeho plat 6,5 milionu dolarů a částečná klauzule o nevyměnitelnosti, která mu dává právo veta u 15 týmů.
Pokud by Faulk kvůli financím nevyšel, Bruins mají v hledáčku Zach Whiteclouda z Calgary Flames. Ten do Calgary zamířil právě v rámci trejdu Anderssona, ale spekuluje se, že by se mohl stěhovat dál. S platem 2,75 milionu dolarů a pověstí spolehlivého beka by do systému mohl zapadnout skvěle. Navíc má smlouvu až do roku 2028, což z něj dělá i dlouhodobou investici.
Třetí variantou je mladý Braden Schneider z New York Rangers. Šestadvacetiletý bek je po sezoně chráněným volným hráčem (RFA) a v New Yorku dlouhodobě vyniká fyzickou hrou, na kontě má v této sezoně už 123 hitů. Pro Bruins, kteří se snaží omladit kádr a zároveň zůstat konkurenceschopní, by byl Schneider ideálním „retool“ článkem. Rangers se sice své naděje nebudou chtít vzdát levně, ale Boston má díky Carlovi dostatek draftového kapitálu na to, aby nabídku učinil neodolatelnou.
Rozhodující bitva o posily začne 23. února, kdy v NHL skončí olympijské zmrazení soupisek.
