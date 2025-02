Hon na Cozense! O mladíka má zájem více týmů

Lov na talentovaného centra Buffala Sabres Dylana Cozense se pořádně rozjíždí! Podle informací Kevina Weekese z NHL Network mají o mladou hvězdu kromě Calgary Flames nově zájem i Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens a Detroit Red Wings.

Cozens letos odvádí stabilní výkony – v 53 zápasech nasbíral 10 gólů a 26 bodů a na ledě tráví nejvíc času ve své kariéře (17:24). Navíc si drží solidní úspěšnost na vhazování 50,4 %. I když zatím nezažívá bodově nejvýraznější sezónu, jeho potenciál je obrovský.

A právě proto se kolem něj strhla mela! Cozens má ještě pět let platný kontrakt s ročním příjmem 7,1 milionu dolarůa v Buffalu patří k nejdražším hráčům – hned za kapitánem Tagem Thompsonem (7,14 milionu). Sabres si ho pojistili po parádní sezoně 2022/23, kdy nasázel 31 gólů a zaznamenal 68 bodů v 81 zápasech. Loni se mu už tolik nedařilo (18+29 v 79 utkáních), ale zájem klubů to evidentně nijak neovlivnilo.

Kdo má největší šanci získat Cozense? Calgary Flames o něj usilují už od ledna, ale nyní mají silnou konkurenci. Toronto Maple Leafs zase hledá centra s dlouhodobou smlouvou – a Cozens by mohl být ideálním řešením. Detroit Red Wings i Montreal Canadiens zase staví mladý a ambiciózní tým, do kterého by Cozens dokonale zapadl.

V zákulisí se spekulovalo i o zájmu Vancouveru Canucks, ale po jejich výměně J.T. Millera není jasné, zda stále ve hře zůstávají.

Další komplikace? Cozens aktuálně laboruje se zraněním. Vynechal středeční trénink kvůli „zhoršení problému v dolní části těla,“ uvedl hlavní trenér Sabres Lindy Ruff.

Buffalo si Dylana Cozense vybralo jako sedmého hráče draftu v roce 2019 a od té doby v NHL odehrál 333 zápasů s bilancí 76 gólů a 192 bodů. Teď je ale otázkou, zda svou budoucnost spojí právě se Sabres – nebo zda ho čeká velká změna dresu.

