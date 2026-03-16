Hon na hvězdy v New Yorku? Rangers prý míří na největší jména

12. dubna 10:00

David Zlomek

Na Broadway se po dvou zpackaných sezonách bez play-off začíná šířit nervozita, která může brzy vyústit v největší hokejové zemětřesení posledních let. Generální manažer Chris Drury je pod obrovským tlakem nejen od majitele Jamese Dolana, ale i od jádra veteránů, kteří nehodlají své poslední roky v ideálním věku promarnit čekáním na zdlouhavou přestavbu.

Namísto obávaného slova „rebuild“ se tak v kuloárech mluví o agresivním útoku na trh a snaze ulovit skutečnou superhvězdu, která by Blueshirts vrátila mezi elitu. Všechny nitky přitom dle portálu The Athletic vedou k čerstvým olympijským vítězům z Milána. Drury, trenér Mike Sullivan i kapitán J. T. Miller mají z italského zlata čerstvé vazby na americké hvězdy, které by mohly New Yorku dodat chybějící ofenzivní sílu a hvězdný prach.

Hlavním terčem těchto spekulací není nikdo menší než Auston Matthews z Toronta a kapitán Ottawy Brady Tkachuk. Situace v Torontu se po další vyčerpávající sezoně stává čím dál nepřehlednější, a pokud by se Maple Leafs rozhodli pro radikální řez, Rangers budou první v řadě u telefonu. Spojení Matthewse s jeho reprezentačním trenérem Sullivanem a parťákem Millerem dává na papíře smysl, stejně jako touha přivést na Manhattan buldočí náturu typu Bradyho Tkachuka.

Právě vztahy z amerického národního týmu mají být tím hlavním lákadlem, kterým chce Drury hvězdné útočníky získat pod světla Madison Square Garden.

Realita je ovšem taková, že chtít hvězdu a mít na ni dostatek munice jsou dvě naprosto odlišné věci. Rangers po letech snah o úspěch vyčerpali značnou část svých zásob talentů a draftů a bez toho, aby jeden z těchto hráčů využil svou smluvní sílu a vynutil si trejd konkrétně do New Yorku, se takový obchod zdá být spíše zbožným přáním.

Drury se však pravděpodobně nespokojí s drobnými úpravami na okrajích sestavy. Pětileté výročí v křesle manažera se blíží a on dobře ví, že další rok bez postupu by mohl být jeho posledním. Sázka na jednu obří kartu je sice riskantní, ale v očích vedení Rangers momentálně jediná cesta, jak se vyhnout bolestivé přestavbě.

Aktuálně z nhl.cz

Trenérská i hráčská ztráta. Bednar byl po zásahu pukem odvezen do nemocnice

12. dubna 14:00

Kariéra je maraton, ne sprint! Hvězdný mladík odkládá debut, radši jde na školu

12. dubna 12:00

Češi a Slováci: Nosek vstřelil dva góly Torontu! Dvorský pojistil výhru Blues

12. dubna 7:24

Eichel v prodloužení sestřelil Colorado! Ottawa a Boston míří do play-off

12. dubna 7:20

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

