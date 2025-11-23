Honzek nepojede na olympiádu, po střetu s Backlundem musel na operaci

23. listopadu 13:32Jakub Ťoupek
Po nešťastném střetu s vlastním spoluhráčem přijde vycházející slovenská hvězda Samuel Honzek nejen o olympijské hry, ale také o celou sezónu. Po srážce musel na operaci v horní části těla, která si vyžádá minimálně půlroční rekonvalescenci.
Jednadvacetiletý slovenský útočník se v nedělním zápase s Winnipegem na útočné modré srazil s Mikaelem Backlundem a v onom utkání skončil. Nebylo to však jen to utkání, ale skončila mu také celá sezóna.
Flames' 2023 first-round pick Samuel Honzek will miss the rest of the season and the Olympics for Slovakia after suffering an injury on this play.
— PuckEmpire (@puckempire) November 21, 2025
pic.twitter.com/OEV4qPiTJu
Honzek byl na draftu 2023 vybrán na 16. pozici Calgary. V minulé sezóně odehrál svých prvních pět zápasů za Flames bez jediného bodu, ale v AHL, kde hrál za Calgary Wranglers, zaznamenal v 52 zápasech osm gólů a 21 bodů.
V aktuálním ročníku se naplno propracoval do hlavního týmu, jenže pro něj jeho první sezóna v dresu Flames předčasně skončila. V této sezóně odehrál 18 zápasů, ve kterých zaznamenal dva góly a čtyři body. V průměru strávil na ledě 12 minut a 21 sekund na zápas.
„Zákrok dopadl dobře, ale čekáme na jeho plné zotavení. Jsou to pro nás nešťastné zprávy,“ okomentoval trenér Calgary Ryan Huska skutečnost, že slovenský útočník nejspíš zmešká zbytek sezóny a společně s ním i olympijské hry.
Podle prvotních zpráv by se slovenský mladík měl vrátit do hry nejdřív v květnu. To by znamenalo, že by teoreticky mohl stihnout případné play-off, nebo mistrovství světa. V aktuální pozici je ale nereálné, že by se Calgary mělo vyřazovacích bojů účastnit.
Calgary je zatím na chvostu Západní konference a pokračuje v nepřesvědčivých výkonech. I přesto, že se po výhře nad Dallasem vyhouplo nad předposlední místo v konferenci, stále je na předposledním místě v celé lize. Týmu také chybí Martin Pospíšil, který rovněž laboruje se zraněním.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.