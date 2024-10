Horké zboží: centři. Trh monitorují dva ambiciózní týmy

Hokejisté Nashvillu Predators si nedávno připsali první vítězství v základní části, když doma porazili Boston. Kámen, který jim spadl ze srdce, musel být obrovský. Ambice týmu zhmotnilo letní přestupové období, chuť nakupovat má ale vedení stále. Stejně jako v Chicagu.

S aktuálním prostorem pod platovým stropem ve výši něco málo přes 4,31 milionu dolarů, jak uvádí PuckPedia, mají Predators určitou flexibilitu pro doplnění svého kádru a generální manažer Barry Trotz by rád získal centra. Nicméně jaksi není kde brát.

„Je snadné říct, že potřebujete více hráčů, ale ve světě platových stropů to nejde,“ řekl Trotz. „Jste omezeni tím, koho můžeme právě teď přivést z nižších soutěží. Byl jsem na telefonu, pracoval jsem na tom, ale nikdo teď neobchoduje. Rád bych se pokusil najít dalšího centra. Nikdo však své centry nedává pryč. Nikdo se teď do ničeho nežene, týmy se pořád snaží zjistit, jak to bude na ledě vypadat.“

Zachary L'Heureux, první výběr klubu z roku 2021, si v úterý odbyl svůj debut v NHL a očekává se, že v sestavě zůstane, ale Trotz varoval fanoušky, aby zvládli očekávání, protože si zvyká na život v NHL. Pokud se ale chytí dostatečně dobře, mezeru na centru by mohl vyřešit.

Chicago Blackhawks jsou dalším týmem, který má ve středu útoků mezery, ale to neznamená, že se tým chystá spěchat s nákupem centra do druhé lajny, byť by ho uvítal. GM Blackhawks Kyle Davidson o to má údajně velký zájem.

David Pagnotta uvedl, že Blackhawks sledují trh s centry a rádi by do druhé lajny přivedli mladého útočníka.

„Je to další tým, který by rád přidal někoho, kdo zapadá do dlouhodobého jádra kabiny. Takže sledujte Chicago v průběhu sezony, tímhle směrem se určitě vrhnou,“ řekl Pagnotta. „Opět se pravděpodobně něco výraznějšího stane až v létě, ale to neznamená, že Kyle Davidson, stejně jako Craig Conroy v Calgary, nebude situaci sledovat s náležitou péčí.“

