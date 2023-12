Horko kolem Toronta. Kdo by mohl z kola ven?

Toronto v minulé sezoně konečně okusilo, jaké to je postoupit v play off. V té současné na to bude chtít navázat, nicméně bude k tomu potřeba trochu šachovat s kádrem. Zámořští novináři přichází s informacemi, kdo by mohl organizaci opustit.

Prvním a nejpravděpodobnějším požadavkem ostatních klubů je Matthew Knies. V NHL už prokázal, že je užitečný. Spoustě týmů by se hodil. A pokud v Maple Leafs existuje jeden hráč, který je opravdu cenný a k mání, je to Knies.

"Matthew Knies je jedno ze jmen, které budou mít generální manažeři soupeřů nepochybně zakroužkované. Knies však hraje tak dobře a může se pochlubit tak lákavým potenciálem, že se pro vedení může stát zcela nevyměnitelný," myslí si novinář Jonas Siegel.

Ten dodává, že nic konkrétního na stole není. Ligový zájem je, Toronto se ale ostýchá. "V současnosti je příliš důležitý. Příliš důležitý i do budoucnosti."

S vědomím, že to nepřipadá v úvahu, se Siegel obrací k výběru týmu v prvním kole draftu. Toronto má za sebou bohatou historii přesunů tohoto výběru. Nicméně vzhledem k tomu, že v posledních pěti draftech Toronto vybíralo v prvním kole pouze dvakrát, může se vzdání se dalšího nejvyššího výběru, vzhledem k tomu, že jeden už je pryč v roce 2025, zdát nepravděpodobné.

Druhou možností je nadějný brankář Dennis Hildeby. „Pokud se z Wolla stane jednička a jeden z dvojice Artur Achtyamov nebo Vjačeslav Peksa může dělat dovjku, možná si Leafs mohou dovolit Hildebyho vyměnit,“ dodává Siegel.

Mezi další mladíky, kolem nichž se hemží zájemci, patří Fraser Minten a Easton Cowan.

"Minten i Cowan udělali v tréninkovém kempu silný dojem," připomíná ale redaktor portálu The Athletic. "Leafs nebudou chtít vyměnit ani jednoho z nich. Ale pokud jste GM soupeře a Leafs touží po něčem, co máte, je to přesně něco, na čem budou začínat jednání.“

Nejreálnější je odchod Nicka Robertsona. Se současným platem těsně pod 800 tisíc dolarů nebude jeho nadcházející smlouva vyžadovat mnoho financí, což z něj dělá atraktivní aktivum z hlediska rozpočtu.

Siegel poznamenává, že rozhodnutí o ponechání Robertsona závisí na víře Leafs v jeho potenciální růst, který se zatím ne a ne dostavit.

