Hořký konec nepovedené sezony? V zámoří spekulují o vyplacení Paláta

13. června 11:35David Zlomek
Finále Stanley Cupu se blíží ke svému konci a s ním přichází čas, kdy se týmy začnou připravovat na sezonu 2026/27. Letošní třída nechráněných volných hráčů sice příliš sexy není, ale trh s výměnami se naopak rýsuje velmi zajímavě. Kluby, které hledají posílení, navíc mohou sáhnout ještě do jednoho zdroje: na trh s hráči vyplacenými ze smlouvy. Jedním ze jmen, které by se po případném vyplacení mohlo stát volným zbožím, je dle Daily Faceoff útočník Ondřej Palát. Toho v lednu získali New York Islanders při výměně z New Jersey Devils.
Český forvard totiž vstupuje do posledního roku své smlouvy, která platový strop Islanders zatěžuje částkou šesti milionů dolarů, a pokud by se klub k tomuto radikálnímu kroku odhodlal, získal by okamžitou a velmi citelnou finanční úlevu.
Tuto možnost v podcastu Daily Faceoff LIVE detailně rozebral moderátor Tyler Yaremchuk, který vidí hned několik zásadních důvodů, proč by Islanders měli o vyplacení Paláta vážně uvažovat. „Pokud ho vykoupí, ušetří letos 3,3 milionu dolarů a v dalším roce to pro Islanders bude znamenat penalizaci 1,65 milionu. To by je posunulo z prostoru 10,6 milionu až někam ke 14 milionům dolarů pod platovým stropem,“ spočítal zámořský expert okamžitý finanční přínos, který by managementu rozvázal ruce.
S takto tučným rozpočtem by klub mohl být na letním trhu daleko agresivnější a dodatečné miliony by se náramně hodily i jako polštář pro uzávěrku přestupů, kdy se před play-off shánějí drahé posily. Palátův odchod by navíc okamžitě uvolnil místo v sestavě pro nastupující generaci talentů. „Mají mladé kluky, kteří se tlačí nahoru, ať už je to Cole Eiserman, Victor Eklund nebo kdokoliv další. To jsou hráči, kteří mohou v příští sezoně okamžitě převzít místa v sestavě,“ dodal Yaremchuk.
Celá věc má ale i svou druhou stranu, kvůli které Islanders s rozhodnutím váhají. Vyplacení Paláta by pro ně sice znamenalo okamžitý bonus, ale v následující sezoně by za to pykali sankcí, což by na jejich účtu vytvořilo takzvané mrtvé místo pod stropem. Islanders navíc mají pod smlouvou stabilní jádro.
„Mají podepsaných šest obránců, dva brankáře a třináct útočníků. Anders Lee, který zjevně míří na volný trh, je v podstatě jediným významným jménem, o které se musí postarat,“ upozornil Yaremchuk na fakt, že klub by mohl celé léto bez problémů uřídit i se stávající finanční rezervou a českého dříče si v týmu ponechat.