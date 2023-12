Hororový debut před vyprodaným stadionem. Sedmnáct minut, čtyři inkasované góly a střídání z milosti

Před necelým rokem nastupoval brankář Magnus Chrona za Denverskou univerzitu. Ve čtvrtek se ocitl v úplně jiném světě. Poprvé v kariéře nastoupil v NHL a během prvních vteřin po vhození buly viděl, jak se do pásma San Jose Sharks řítí plnou parou kapitán Edmontonu Oilers Connor McDavid.

Oilers hned v úvodním střídání skórovali a předestřeli tak, jak se bude první třetina odvíjet.

Chrona pustil čtyři góly z 11 střel, ne všechny jeho vinou. Pak byl milosrdně vystřídán, před vyprodaným SAP Center dochytal Kaapo Kahkonen.

"Je mi ho líto. Dnes jsme před ním neodvedli dobrou obrannou práci," řekl o Chronovi trenér Sharks David Quinn. "Vystřídali jsme ho, abychom ho v mnoha ohledech chránili a nevystavovali ho našim výpadkům v defenzivě. Pokud chcete mít šanci porazit takový tým, musíte být odhodlaní hrát pečlivě v obraně a my jsme prostě v defenzivě hodně vybočili z našeho systému."

Nadšený nebyl ani lídr a centr Sharks Tomáš Hertl. "Musíme hrát tvrději a pomáhat našim gólmanům,“ pokrčil rameny.

Jak se vlastně Chrona do brány dostal? Mackenzie Blackwood zůstal kvůli blíže nespecifikované nemoci opět mimo hru a Kahkonen za sebou měl těžký středeční zápas.

Quinn však ještě uvedl, že Blackwood je podle všeho na nejlepší cestě, aby mohl chytat už v neděli v Coloradu.

Chrona za sebou obecně nemá lehký začátek v NHL. Debutoval za podobně náročných okolností v listopadu proti Pittsburghu. Poté, co Blackwood pustil šest gólů z 18 střel, nastoupil Chrona v polovině druhé třetiny a dostal čtyři góly ze 17 střel, což se promítlo do prohry Sharks 2:10.

"Zapomeneme na to," řekl spoluhráč Kyle Burroughs. "Je to těžké. Není to způsob, jakým bychom chtěli, aby pro něj angažmá začalo. První zápas v NHL by měl být výjimečný. Nechtěli jsme ho takto zklamat.“

