Hororový rok Tomáše Noska. Vleklé zranění, bez play-off a nově zlomená noha

16. dubna 10:00

David Zlomek

Florida Panthers prožívají závěr sezony, na který budou chtít co nejdříve zapomenout, a pro českého útočníka Tomáše Noska se poslední měsíce proměnily v osobní sportovní tragédii.

Trenér Paul Maurice potvrdil, že třiatřicetiletý útočník utrpěl zlomeninu nohy, kvůli které nedohrál poslední tři minuty zápasu proti NY Rangers. „Alespoň to není ta samá noha, co předtím,“ utrousil Nosek. Pro něj je to totiž další rána v ročníku, ve kterém kvůli zranění kolena z přípravy vynechal prvních 60 zápasů a do sestavy naskočil teprve nedávno. Stihl odehrát pouhých 21 utkání, v nichž zapsal čtyři body, než ho v předposledním duelu základní části zastavil další vážný úraz.

Tato situace jen podtrhuje neuvěřitelnou smůlu, která se Noska drží jako klíště už několik let. Od roku 2018 odehraje v průměru jen 55 zápasů za sezonu a jeho zdravotní karta se plní děsivým tempem. Od zlomeniny nohy v roce 2023 až po několik vážných zranění v horní části těla během loňské mistrovské jízdy Floridy.

Tentokrát se však Nosek ocitá v extrémně složité pozici. V létě se stane nechráněným volným hráčem a s vizitkou hokejisty, který za celou sezonu odehrál jen zlomek zápasů a končí s ortézou, bude mít obrovské potíže přesvědčit jakýkoliv tým NHL, aby mu nabídl novou smlouvu, byť za ligové minimum. S 514 zápasy v NHL a pověstí spolehlivého defenzivního specialisty má sice co nabídnout, ale jeho tělo v posledních letech vysílá varovné signály, které generální manažeři nebudou moci ignorovat.

Nosek se tak v marodce připojil k dlouhému seznamu hvězdných spoluhráčů, jako jsou Aleksander Barkov, Brad Marchand, Aaron Ekblad nebo Gustav Forsling, kteří závěr zpackaného ročníku sledují jen z tribuny.

