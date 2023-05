Nebyl to on. Řekli by vám to fanoušci Blesků i nestranní pozorovatelé. A koneckonců i Andrej Vasilevskij sám. Základní část nebyla nikdy jeho šálkem kávy, vždy zářil primárně v play off. Ale ani tam to letos nešlo. Ruský gólman to po vypadnutí vzal na sebe.

Vasilevskij v této sezóně odchytal 60 zápasů v základní části s průměrem 2,65 gólu na zápas a úspěšností zákroků 91,5 %. Byl to jeho nejvyšší průměr a nejnižší úspěšnost zákroků od sezony 2017/18. 26 porážek bylo nejvíce v jedné sezóně ve jeho kariéře v NHL.

V prvním kole play off proti Torontu to bylo ještě horší, průměr 3,56 inkasovaných gólů a úspěšnost zákroků 87,5 % hovoří za vše.

„Prvních 30-35 zápasů jsem se cítil jako obvykle,“ řekl Vasilevskij. „Ale pak... Nevím, asi jsme si s tělem moc nerozuměli. Všechna ta drobná zranění se objevila ve stejnou dobu. Moje chyba byla, že jsem nevěnoval pozornost regeneraci, neustále jsem tlačil na pilu. Po těch pětatřiceti zápasech mě tělo tak trochu zradilo. Abych byl upřímný, necítil jsem se potom vůbec dobře.“

Únava byla přirozená. Od začátku sezóny 2019/20 odehrál Vasilevskij 217 zápasů v základní části a 77 zápasů v play off.

Brzké vyřazení tak paradoxně může mít pozitivní účinek. V důsledku toho ruský gólman udělá některé úpravy v jeho letním tréninku. A hlavně si pořádně odpočine.

„Opravdu nerad si beru příliš dlouhé volno, ale zároveň je jasné, že to teď opravdu potřebuji,“ dodal Vasilevskij. „Moje tělo si prostě nutně potřebuje odpočinout.“

Ohledem své letní přípravy ještě dodal: „Nic jsem nezměnil, ale asi jsem měl, měl jsem věnovat větší pozornost své regeneraci. Možná jsem si měl někdy odpočinout místo toho, abych to lámal přes koleno. Ale až příští rok ukáže, jestli byla sezona pokažená kvůli malému odpočinku, nebo kvůli něčemu jinému.“

Trenér Tampy Bay Jon Cooper ale uvedl, že o Vasilevského schopnostech vůbec nepochybuje

„Žádný brankář za posledních 36 měsíců toho neodehrál tolik v tolika těžkých zápasech jako tenhle kluk,“ bránil svou jedničku Cooper. „V určitém okamžiku si to prostě vybere daň. Jeho tělo bude v pohodě, je to stále mladý chlap a udržuje se v úžasné formě, ale jestli se něco musí zahojit, pak mysl.“

