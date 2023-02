Horvat při premiéře skóroval a pomohl Islanders k vítězství. Hertl pomohl Sharks dvěma body

Středeční noc přinesla šest zápasů a spoustu zajímavých věcí. Poprvé v dresu Islanders se představil Bo Horvat a lepší vstup do nového angažmá si představit nemohl. Bývalý útočník Canucks jednou skóroval a jeho nový zaměstnavatel vyhrál 4:0. Překvapivě v noci vyhrálo i San Jose, které otočilo duel na ledě Tampy. Tomáš Hertl k tomu přispěl dvěma body.

PITTSBURGH PENGUINS - COLORADO AVALANCHE

2:1pp. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Cenný obrat Penguins

Souboj dvou týmů bojujících o vyřazovací boje přinesl solidní podívanou. I když to podle skóre nevypadá, hrálo se ofenzivně a šance střídala šanci. Spokojenější nakonec budou hokejisté Pittsburghu, kteří dokázali v závěru srovnat a následně uspět v prodloužení.

Branky a nahrávky

57. Rust (Malkin, Zucker), 64. Letang (Crosby, Malkin) – 31. MacKinnon (Byram, Girard).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 42 | Přesilová hra: 0/1 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 41 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6 %, odchytal 63:36

Pavel Francouz (COL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 63:27



Česká a slovenská stopa

Pavel Francouz (COL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 63:27



Tři hvězdy utkání

1. Kris Letang (PIT) – 1+0

2. Casey DeSmith (PIT) – 41 zákroků

3. Nathan MacKinnon (COL) – 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - SAN JOSE SHARKS

3:4pp. (3:1, 0:1, 0:1 - 0:1)

San Jose zaskočilo Tampu

Tampa po skvěle zvládnuté první třetině rozhodně nepočítala s tím, že nakonec odejde ze zápasu jako poražená. Sharks se postupně dokázali vrátit do zápasu, srovnali a v prodloužení rozhodl Timo Meier. Zadák Erik Karlsson si připsal další tři kanadské body.

Branky a nahrávky

3. Colton (Bogosian), 10. Point (Kučerov, Hedman), 17. Point (Sergačjov, Kučerov) – 7. E. Karlsson (Meier, Hertl), 37. Meier (Barabanov, Couture), 44. Harrington (E. Karlsson), 63. Meier (E. Karlsson, Hertl).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 22 | Přesilová hra: 1/6 – 2/3 | Trestné minuty: 11 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (TBL) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 62:02

Kaapo Kähkönen (SJS) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 62:19



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:41

Tomáš Hertl (SJS) – 0+2, +2 účast, 0 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:22



Tři hvězdy utkání

1. Timo Meier (SJS) – 2+1

2. Brayden Point (TBL) – 2+0

3. Erik Karlsson (SJS) – 1+2

DETROIT RED WINGS - EDMONTON OILERS

2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Ostrý duel pro Oilers

Utkání plné potyček lépe zvládl Edmonton, který vyhrál na ledě Red Wings 5:2. Domácí nebyli horším týmem, v koncovce si vybrali pořádnou porci smůly. Hned několik velkých šancí Detroitu skončilo na brankové konstrukci. Oilers podržel i skvělý Jack Campbell.

Branky a nahrávky

11. Bertuzzi (Raymond, Larkin), 40. Veleno (Seider, Walman) – 24. R. McLeod (Broberg, E. Kane), 24. Foegele (Nugent-Hopkins), 32. Foegele (Desharnais, Broberg), 56. Nugent-Hopkins (Barrie, McDavid), 58. E. Kane (Kulak).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 1/4 | Trestné minuty: 14 – 18



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:08

Jack Campbell (EDM) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:46



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:51

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:59



Tři hvězdy utkání

1. Warren Foegele (EDM) – 2+0

2. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) – 1+1

3. Jack Campbell (EDM) – 30 zákroků

NEW YORK ISLANDERS - SEATTLE KRAKEN

4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Horvat při debutu za Isles skóroval

Natěšení fanoušci Islanders se dočkali toho, v co určitě doufali. Bo Horvat se při své premiéře dokázal střelecky prosadit a navíc celek z New Yorku po skvělém výkonu porazil Seattle jednoznačně 4:0. Ilja Sorokin pochytal všech dvaatřicet střel soupeře.

Branky a nahrávky

8. Bolduc (Mayfield, Nelson), 19. Holmström (Pageau), 24. Parise (Pageau, Pelech), 26. Horvat (Barzal).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Martin Jones (SEA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Bo Horvat (NYI) - 1+0

2. Ilja Sorokin (NYI) - 32 zákroků

3. Jean-Gabriel Pageau (NYI) - 0+2

NASHVILLE PREDATORS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Vegas dalo Nashvillu pět gólů

Nashville se sice proti Golden Knights dostal do vedení, to ale bylo z jeho strany všechno. Vegas svého soupeře následně do konce zápasu přehrálo, dalo pět gólů a dokráčelo k vítězství 5:1.

Branky a nahrávky

6. Duchene (Josi, F. Forsberg) – 7. Amadio (R. Smith, Karlsson), 7. W. Carrier, 12. Kessel (W. Carrier, Stephenson), 23. Stephenson (Theodore, Kessel), 59. Pietrangelo (Hill).

Statistiky

Střely na bránu: 17 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 57:41

Adin Hill (VGK) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Chandler Stephenson (VGK) – 1+1

2. William Carrier (VGK) – 1+1

3. Phil Kessel (VGK) – 1+1

CHICAGO BLACKHAWKS - ANAHEIM DUCKS

2:3pp. (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)

Ducks uspěli v Chicagu

Ve Windy City se odehrálo vyrovnané utkání, které se muselo rozhodnout až v prodloužení. V něm dokázal rozhodnout Frank Vatrano a vystřelil Ducks druhý bod.

Branky a nahrávky

22. Dickinson (P. Kane), 34. S. Jones (Dickinson, T. Johnson) – 29. Leason (Klingberg, Jays. Megna), 36. Jays. Megna (Leason), 63. Vatrano (Lundeström, Klingberg).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 62:15

Anthony Stolarz (ANA) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 62:15



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 62:15



Tři hvězdy utkání

1. Frank Vatrano (ANA) - 1+0

2. Jayson Megna (ANA) - 1+1

3. Brett Leason (ANA) - 1+1

