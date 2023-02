Hossa, Dacjuk a teď Weber. Další velké jméno pro Arizonu, co zůstane jen na papíře

Nejlepší hokejisté, co kdy patřili Kojotům, za ně nikdy nenastoupili. Zdánlivý paradox má prosté vysvětlení, klub z Arizony dlouhodobě přebíral takzvané mrtvé kontrakty již vyhaslých hvězd. Nejčerstvější příklad? „Papírový“ příchod Shey Webera z Vegas.

Pavel Dacjuk, Marián Hossa, Chris Pronger, Andrew Ladd, Dave Bolland, Bryan Little a Weber navrch.

To by mohl být úctyhodný seznam klubových ikon a výrazných person. Jenže není, sice všechny jmenované spojuje fakt, že jejich smlouva skončila v účetnictví Desert Dogs, nicméně za ně nikdy neodehráli ani minutu.

Všichni byli vytrejdováni do Arizony ve chvíli, kdy se jejich smlouvy pro původní organizace staly přítěží. Kvůli stropové zátěži, nikoliv kvůli reálné gáži, samozřejmě.

Pouštní psi si za přebrání paktů říkali o draftové výběry, stejně jako teď, kdy získali páté kolo v letošní draftové volence. Weber + volba v páté rundě za šestadvacetiletého farmáře Dysina Maya, tak vypadá obchod, který GM Bill Armstrong upekl se Zlatými rytíři.

Proč do něj Vegas šlo, když stejně mělo Webera na LTIR?

Současnost to nikterak neovlivní, Golden Knights mají na listině dlouhodobě zraněných hráčů Robina Lehnera s Markem Stonem, stále jim zůstane luxusní prostor ve výši necelých devíti milionů dolarů k manévrování před přestupovou uzávěrkou.

Jde o blízkou budoucnost. Pro Vegas je jednoduše příjemnější jít do letní pauzy mezi sezonami bez Weberovy vysoké smlouvy a negativních efektů s ní spojených.

„Zlatí rytíři získali do budoucna větší volnost při podepisování hráčů a stálo je to jen páté draftové kolo,“ píše Jesse Granger z The Athletic s důrazem na to, že Weber má podškrábnuto až do roku 2024.

Kde je přínos pro Coyotes? Velmi levně získali draftový výběr, zároveň navázali/upevnili dobré vztahy, Arizona je stále ve fázi budování, obojí se jí hodí.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+