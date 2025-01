Hot Wings! Nový trenér nakopl Detroit, úchvatným entrée navázal na Babcocka

Sedm výher za sebou, to je aktuální forma detroitských Rudých křídel! Přiznejte se, kdo takovou sérii čekal, poté co Todd McLellan začal na střídačce tradičního klubu porážkou o pěti inkasovanými góly? Byl to nešťastný start seznamovací fáze, či snad líbánek, jak o tom referuje sám kouč. Teď už je to mnohem sladší záležitost, žádné další „L“ totiž doteď nepřibylo.

Vyhrát coby hlavní kouč Red Wings sedm z úvodních osmi zápasů?

To se v dějinách věhlasné organizace přihodilo jen dvakrát. A McLellan u toho byl pokaždé. Nejprve v roce 2005 coby asistent Mikea Babcocka, tehdy Detroit vstoupil do sezony famózní bilancí 12-1-0.

A teď je ve výsadní roli. Hráčské lavici velí on. Šedovlasý padesátník, co je pro českého fanouška tak neskonale snadno zapamatovatelný díky podobě s komikem Michalem Suchánkem.

McLellan se vrhl do výzvy probrat Detroit s elánem. Nakopl kádr z města motorů k nejdelší vítězné sérii za posledních 12 let.

Okamžitě se pustil do léčení těch největších bolístek. Zaměřil se na sešněrování defenzívy, včetně hry v oslabení, pod jeho vedení Rudá křídla ubrání přes 80 procent přesilovek soupeřů.

"Je to nepříjemný pocit, když se cítíte nesvůj, jakmile vám pošlou někoho na trestnou,“ pověděl stále vytěžovanější gólman Alex Lyon. Nově jsou obavy menší. Podstatně.

Hráči si obecně pochvalují, jak jim McLellanův příchod umožnil podívat se na vlastní hru jinýma očima, získali tolik potřebný impuls, nabil je energií.

Taktika je v tuhle chvíli prostá: Hrát naplno, vyhrávat souboje, poctivě se vracet! Po dobré práci "vzadu" následují rychlé protiútoky, což je už typický znak McLellanova rukopisu.

Na velké strategické kejkle ovšem teprve bude čas. Po líbánkách. „Myslím na manželství,“ rozvíjí použitý příměr McLellan. Chce s Red Wings být úspěšný dlouhodobě, nepřišel jen výpomoc.

Jako budíček pro spící mančaft, v čele s největšími hvězdami...

Byť v tomto ohledu zafungoval báječně.

Třeba Patrick Kane bodoval při každé z výher, celkem za sedm mačů bral 13 bodů. Stejnou sérii táhne jeho oblíbený kumpán Alex DeBrincat (6+5). Kapitán Dylan Larkin za šest posledních duelů nastřádal bilanci 3+6.

A vidět je náhle i Vladimir Tarasenko.

McLellan se ovšem jen k profláknutým esům neupírá. „Góly nemohou dávat jen oni. Je potřeba najít ten správný balanc.“

Pracuje tak nejen na vztahu se zmiňovanými, ale také na tom, aby ho brali mladí, perspektivnější plejeři.

Že by s nimi rozjel osobní pohovory a zval si je jednoho po druhém k sobě do kanceláře? „To by bylo, jako kdybyste si je na střední zavolali do ředitelny. Ne, snažím se vytvářet situace, kdy se cítí komfortněji. Ale samozřejmě, mohou za mnou přijít.“

Ted se McLellan chce soustředit na to, aby se týmu povedl návrat z líbánek. Tedy aby zvládl hokejovou každodennost a rutinu, která střídá počáteční nadšení. Co zůstane nadále klíčové? „Tvrdá práce,“ má jasno uznávaný kouč.

Ve stopách svého někdejšího učitele Babcocka se vydal suverénně. I přes úvodní kotrmelec 2:5 s torontskými Maple Leafs.

