Hotovo, Eichel míří do Vegas! Sága je u konce, Buffalo bere Tucha, Krebse a drafty

Už nebyla jiná cesta, oba tábory byly až příliš rozkmotřeny. Jack Eichel i Buffalo Sabres už delší dobu věděli, že jejich spor vyřeší jedině výměna. Opakovaně byla na spadnutí, upekla se ovšem až teď, zkraje listopadu i nové sezony NHL. Eichel míří do Vegas, Zlatí rytíři byli považováni několik měsíců za favorita v dramatickém honu na hvězdného Američana. Finalisté Stanley Cupu z roku 2018 coby protihodnotu obětovali mimo jiné Alexe Tucha s Peytonem Krebsem.

Ještě nedávno nosil v Buffalu kapitánské céčko, třikrát si vybojoval pozvánku na Utkání hvězd. Když byl zdravý a v laufu, mezi mantinely dominoval jako málokdo. Roky platil za suverénně nejlepšího hokejistu, jakého Šavle posílaly na led.

Přesto bylo jasné, že Eichelovo angažmá nedaleko Niagarských vodopádů skončí hořce. Bičovaly jej porážky ("Mám jich plné zuby, jsem frustrovaný"), jeho psychiku pak nadobro rozklížily spory s vedením Sabres ohledně léčby poraněné krční páteře.

Když před startem ročníku 2021/2022 zbavilo Buffalo čtyřiadvacetiletého forvarda kapitánského céčka, zůstalo už jen pouhou otázkou času, kdy přijde trejd.

Vše pak měla urychlit změna agenta, Eichel vsadil na Pata Brissona, který zastupuje třeba i Sidneyho Crosbyho a podle Forbesu je ve svém oboru "světovou jedničkou". Ve čtvrtek 4. listopadu se kolem poledne začaly objevovat informace, že obchod s Vegas čeká už jen na potvrzení.

Kdo v něm figuruje?

Golden Knights konečně řeší svou palčivou bolístku - post prvního centra. Na této pozici zkoušeli Nicolase Roye či Chandlera Stephensona. Hráče, kteří přece jen nemají vizitku plejerů světové extratřídy. Spolu s Eichelem putuje do nevadské pouště i třetí kolo v draftu 2023.

Šavle berou momentálně zraněného Tucha, jehož kariérním maximem je 52 bodů a 20 branek. Další posilou do ofenzívy je Krebs, sedmnáctka předloňského draftu.

Krom hokejistů si generální manažer Kevyn Adams vyžádal také první kolo v příští volence talentů a ještě druhé v roce 2023. To vše za to, že se Buffalo zřekne muže, co se měl stát jeho další ofenzivní legendou. Druhým Gilbertem Perreaultem.

K tomu už nedojde. Eichel se loučí po 375 odehraných zápasech, stihl během nich krom 216 asistencí i 139 gólů.

Šavle kučeravého mládence draftovaly v roce 2015 coby celkovou dvojku, hned za Connorem McDavidem. Měl pověst génia na bruslích, hokejisty, jakých se za generaci rodí jen pár. O dvě léta později si pak Eichela uvázaly osmiletou smlouvou.

Za pořádný ranec, sluší se dodat. Eichel tehdy kývl na nabídku ve výši 80 milionů dolarů. Luxusní kontrakt je teď starostí Vegas, Zlatí rytíři nemají pod platovým stropem žádné místo, pravidla NHL splňují jen díky listině dlouhodobě zraněných hráčů.

V tuto chvíli je nejasné, kdy za ně Eichel poprvé naskočí. Nehraje od března, čeká ho operace, optimistické odhady mluví o únoru. Mimochodem, kromě Golden Knights údajně zůstávali doposledka ve hře také calgarští Flames.

Nakonec ovšem slaví "město hříchu," Vegas tak po divokém odchodu Marca-Andrého Fleuryho získává nového "kluka z plakátu". Netřeba dodávat, že i kontroverzní transfer "Flowera" umožnil Eichelovu výměnu. Účel světí prostředky, říkávalo se.

