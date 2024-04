Hotovo, hlásí zámořská média. Kojoti odehrají příští týden poslední zápas v NHL. Nadobro?

Turbulentní sled událostí kolem Arizony Coyotes a stěhování organizace je, zdá se, u konce. Podle informací agentury AP byli hokejisté Arizony před pátečním zápasem s Edmontonem informováni, že se budou stěhovat. Během soboty pak postupně na povrch prosakovaly další a další informace. Všechny zprávy zámořských médií pak měly jedno společné - je hotovo.

Není to tak dávno, co zástupci NHL hlásili, že pokud ke stěhování Arizony dojde, rozhodně se to nestihne před začátkem sezony 2024/25 a minimálně ještě jeden ročník Coyotes absolvují v maličké, avšak útulné Mullet Areně. Přestože se Bill Daly i Gary Bettman nechtěli po tehdejším setkání generálních manažerů NHL pouštět do spekulací, co bude následovat, vše mělo na první pohled jasně vytyčený scénář.

Tento scénář počítal s tím, že majitel Coyotes Alex Meruelo uspěje v červnové dražbě a získá pozemek, na kterém postaví novou halu a zázemí pro organizaci, která do ligy vstoupila v roce 1996. Pokud by neuspěl, Arizona se bude stěhovat. Pokud by uspěl, hokej v Arizoně zůstane.

Uplynulo sotva pár týdnů, necelý měsíc, a všechno je zase jinak! Činovníci ligy se možná zalekli faktu, že nová aréna by nebyla hotová dřív než v roce 2027. Další tři sezony v univerzitní hale, když je o tým NHL ve Spojených státech takový zájem?

Byť se liga v uplynulých letech zarputile bránila stěhování týmu z Arizony, jednoho z největších trhů v Americe, tak se ke konci března rozběhlo pečlivě střežené zákulisní jednání, z něhož na povrch prosakovalo jen málo informací. Hovořilo se hlavně o zájmu Utahu a Houstonu, coby nového domova pro tým NHL.

A tento týden to přišlo. Vedle nejrůznějších spekulací bylo napřed zveřejněno, že liga pracuje se dvěma verzemi kalendáře pro příští sezonu, k tomu měl údajně Meruelo začít hledat kupce pro jeho Kojoty. V pátek byli hokejisté Arizony informováni, že se budou stěhovat do Salt Lake City, města v Utahu. A v sobotu? To už se s informacemi doslova roztrhl pytel.

Ze zpráv ze zámoří vyplývá, že Coyotes by měla od Meruela odkoupit NHL za jeden bilion dolarů. Obratem pak liga organizaci přeprodá Ryanovi Smithovi za 1,2 bilionu dolarů, přičemž 200 milionů je Smithův poplatek za vstup do ligy, respektive převzetí týmu.

Konec hokeje v Arizoně se v tu chvíli stal hotovou věcí. Coyotes odehrají poslední zápas v lize v noci na čtvrtek na domácím ledě proti Edmontonu. Bude to smutné loučení, obzvlášť z toho hlediska, že si jejich věrní fanoušci prošli drastickou přestavbou, která pomaličku vrcholila a všichni hleděli do budoucnosti s nadějí, že by Coyotes mohli konečně začít hrát dobrý hokej.

To by ale nebyla NHL, aby v tom nebyl nějaký háček. Liga totiž i přes plánovaný prodej organizace do Utahu nechce o trh v Arizoně přijít. A tak činovníci vymysleli vskutku zajímavou kulišárnu. Arizona Coyotes sice v NHL končí a do nové destinace se přesune celá organizace včetně zaměstnanců (pokud si je nový majitel bude chtít ponechat, to je jen na něm), ale úplný konec hokeje v tomto americkém státě nastat nemusí.

Novináři specializující se na NHL v čele s Emily Kaplanovou a Elliottem Friedmanem totiž odhalili velmi zajímavou informaci. Stále ještě současný majitel Kojotů Alex Meruelo totiž má pokračovat ve svém úsilí, aby získal pozemek a vybudoval na něm halu a zázemí pro tým NHL.

Proč, když se jeho organizace přesune do Utahu? NHL je totiž nakloněna projektu Arizona Coyotes 2.0.

Meruelo měl podle dostupných informací dostat pět let na to, aby prokázal, že jeho dosavadní sliby nebyly jen výkřiky do tmy. Pokud tedy skutečně získá pozemek a dokáže vybudovat slíbenou arénu, zavázala se liga k rozšíření NHL o další tým, kterým by byli právě znovuzrození Coyotes. Meruelo by v takovém případě samozřejmě musel lize vrátit onen zmíněný bilion dolarů, který prodejem současných Coyotes získá.

Do pěti let by se tedy Arizona mohla do NHL vrátit jako v pořadí 33. tým soutěže (pokud do té doby nedojde k dalšímu rozšíření). V případě, že Meruelo, či někdo jiný, splní přesně stanovené požadavky ligy.

Pokud si tedy někdo myslel, že prodejem Coyotes tato nekonečná sága ohledně Arizony skončí, šeredně se mýlil.

