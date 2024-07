Hotovo! Kane se nakonec dohodl s Detroitem na ročním paktu

Ani New York Rangers, ani konec kariéry. Patrick Kane se nakonec rozhodl pokračovat v Detroitu, kde strávil uplynulou sezonu. Obě strany se dohodly na jednoletém paktu.

Finanční podmínky smlouvy sice klub neoznámil, ale hokejoví novináři v zámoří mají jasno.

Základní plat bude činit čtyři miliony dolarů, nicméně Kane si může polepšit o dalších 2,5 milionu.

Hned 1,5 milionu dostane, pokud odehraje deset zápasů, dalších 250 tisíc, pokud pokoří metu 60 duelů. 500 tisíc je pak za play off, 250 tisíc za 60 bodů a postup do play off. Všechno jsou to poměrně dosažitelné cíle.

Pětatřicetiletý Kane se vrací do Detroitu poté, co po listopadovém příchodu k týmu po operaci kyčelního kloubu zakončil základní část s 20 góly a 47 body v 50 zápasech.

Kanea v předchozích sezonách kyčelní kloub brzdil, ale tentokrát konečně vypadal zase jako jeho staré dominantní já, což z něj v létě udělalo atraktivního volného hráče.

Red Wings jen těsně nepostoupili do play off, čímž prodloužili své jarní mlčení na osm sezon. Podle zdrojů však Kane věří, že Red Wings jsou talentovaným týmem, který se ubírá správným směrem, a doufá, že je v této sezóně dovede zpět do play off. I to bude jeden z velkých motivů.

Kane, který skoro svou celou kariéru strávil v dresu Chicaga Blackhawks, vstoupí do své sedmnácté profesionální sezony. Mezi hráči narozenými v USA má více bodů v NHL než Kane (1 284) pouze Mike Modano.

„Jsem nadšený, že se vracím i další sezonu. Je před námi velká sezona,“ naťukal Kane po podpisu na své sociální sítě.

