Hotovo! Keefe končí na lavičce Toronta. Těžké rozhodnutí, říká GM

Trenér Sheldon Keefe byl ve čtvrtek propuštěn z funkce trenéra Toronta Maple Leafs. Zatím však nebyl jmenován žádný jeho nástupce.

Maple Leafs prohráli v prvním kole v sedmi zápasech s Bostonem a od roku 2004 postoupili přes úvodní kolo play off jen jednou. V základní části této sezony dosáhli bilance 46-26-10 a se 102 body skončili na třetím místě Atlantické divize.

"Dnešní rozhodnutí bylo těžké," řekl generální manažer Maple Leafs Brad Treliving. "Sheldon je vynikající trenér a skvělý člověk, nicméně jsme usoudili, že je potřeba nový hlas, který pomůže týmu prosadit se a dosáhnout cíle. Děkujeme Sheldonovi za jeho tvrdou práci a oddanost organizaci v posledních devíti letech a přejeme jemu i jeho rodině vše nejlepší."

Pouze jednou z posledních 14 zápasů play off vstřelili Maple Leafs více než dva góly v utkání, a to i přes to, že právě útok byl něčím, čím se mohli v základní části vždy chlubit. V sérii s Bruins měli bilanci 1/21 v přesilových hrách (4,8 %) poté, co v základní části byli sedmí (24,0 %).

Keefe byl po prohře Toronta 2:1 v prodloužení sedmého zápasu dotázán na budoucnost základní části a na to, zda si myslí, že by se mohla nakonec prosadit.

"Jsme tu od výsledků a ty se nedostavily," řekl Keefe v pondělí. "Nenaplnili jsme očekávání a jako hlavní trenér za to beru odpovědnost."

"Máte tým, který má očekávání a cíle, a když jich nedosáhnete, není to dobrý pocit," dodal ještě. "Mým úkolem jako trenéra je najít řešení a vytyčit týmu cestu vpřed, aby se prosadil. Potřebujeme uspět v nejdůležitějším období roku, a to se nám nepodařilo.“

O nástupci se začalo horlivě diskutovat už v posledních dnech. Stopy vedou hlavně ke Craigu Berubemu.

