Hotovo! Panarin se stěhuje, s Kings už má podepsáno. Protihodnota neohromí

Věděl, že za newyorské Rangers už nikdy nenastoupí. Otázkou ovšem bylo, kdy dostane šanci zase v NHL hrát. Kdy změní působiště. Artěmij Panarin se nakonec dočkal ještě před olympijským zmrazením soupisek, souhlasil s přestupem do Los Angeles. V novém působišti rovnou kývl na dvouletou smlouvu na celkem 22 milionů dolarů. Druhým směrem putuje balíček, který působí skoro jako pytel puků. Se vší úctou k Liamu Greentreemu... kromě něj kritizovaný GM Chris Drury získá už jen nanejvýše druhé kolo v letošním draftu a čtvrté o dva roky později. Navíc souhlasil s tím, že si pod platovým stropem ponechá 50 procent Panarinovy gáže.
Panarin byl do velké míry pánem svého osudu. Disponoval klauzulí o nevyměnitelnosti, s přestupem musel souhlasit.
Na Drurym každopádně zůstávalo najít varianty, které by dávaly smysl všem zainteresovaným stranám. Rodákovi z Korkina, obchodnímu partnerovi a také samozřejmě Jezdcům.
Jak se to povedlo? Posuďte sami... Králové přivádí mimořádnou posilu, hráče světového kalibru, hokejovou superstar. Za podmínek, které připomínají simulace ve hře NHL 09 na počítači a na úroveň začátečník.
Nezřekli se ze svého kádru nikoho, Greentree stále působí v juniorské OHL a byť se jedná o šestadvacítku předloňského draftu, nejde o nenahraditelnou ztrátu.
Pokud navíc skončí pro Anžeho Kopitara a spol. aktuální sezona bez vítězné série v play-off, dostane k němu Drury už jen třetí kolo v červnovém draftu. Opačný scénář by naopak volbu posouval o jednu rundu výše.
Účast Králů ve finále Západní konference by navíc přihrála Drurymu výběr ve čtvrtém kole v roce 2028.
Bývalý znamenitý centr si přál získat protihodnotu, která pomůže k úspěšné přestavbě. Tento základní úkol splnil. Nicméně za hráče Panarinových kvalit je jeden solidní ofenzivní prospekt a přinejlepším dva draftové výběry, navíc mimo první kolo, jednoduše málo.
Obzvlášť když navíc akceptoval nejvyšší možnou retenci Panarinovy gáže. A s ohledem na fakt, že zájemců o služby vítěze Calderovy trofeje z roku 2016 bylo víc. Třeba washingtonští Capitals.
V nejbližších dnech možná vyplave více detailů, které ukážou, že Druryho pozice byla komplikovaná, ale v tuto chvíli působí jako školák opitý rohlíkem.
Panarin může být jistě spokojený, těžko si z hlediska podmínek pro luxusní život vybavíte mnoho adres lepších než Hollywood. Kings navíc rozhodně nechybí ambice, nejde o klub v troskách, jak by se dalo mluvilo o tom z Manhattanu. Postupová osmička je na Západě vzdálená jediný bod.
Zprávu o tom, že Panarin rovnou podepsal v LA podepsal, přinesla jako první Emily Kaplan. Píše o dvouletém kontraktu se stropovou zátěží 11 milionů dolarů. Oproti současnosti si tak výjimečný forvard lehce pohorší (11,6).
Aktuálně má čtyřiatřicetiletý Rus na kontě na kontě 57 bodů za 52 zápasů, převezme tak post nejproduktivnějšího hráče v kabině od Adriana Kempeho (20+25). Půjde o jeho čtvrtou zámořskou štaci, působil i u Modrokabátníků z Columbusu a chicagských Blackhawks.
