Houston? Quebec? Nic nechystáme, brání se Bettman

NHL se finančně daří, poslední dvě expanze – do Las Vegas a Seattlu – se navíc nadmíru povedly. Logicky se tak nabízí otázka, jestli se neplánuje další tým. Mezi hlavní kandidáty tradičně patřil Houston či Quebec, vše však smetl ze stolu Gary Gettman.

Kvůli geografickým i obchodním zájmům se texaská metropole Houston skloňuje snad nejvíce, fanoušci v Kanadě zase baží po návratu do Quebecu.

V posledních týdnech se navíc začalo hojně skloňovat jméno Atlanty, která má s NHL již bohaté zkušenosti. Nic nového se však nechystá, alespoň v dohledné době.

„O dalším rozšíření teď vůbec nepřemýšlíme,“ potvrdil Garry Bettman, komisionář ligy. „Spousta lidí, spolků či měst nadále vyjadřuje zájem mít tým NHL, jmenovitě mluvím o Atlantě, Houstonu nebo Quebecu, ale alespoň prozatím to není nic, co by bylo na naší agendě.“

Nicméně je třeba brát v potaz, že i když nějak mluví na veřejnost, vše může být v zákulisí jinak.

Například v prosinci 2015 se nevyjádřil přesně, kdy a zda vůbec k rozšíření dojde. Střih a Las Vegas mělo do půl roku svou organizaci.

V listopadu 2017 Bettman varoval, že NHL je v otázce rozšíření velmi opatrná a velmi obezřetná. O rok později byla oficiálně schválena expanze do Seattlu.

Na obranu Bettmana ale lze dodat, že liga se teď na byznysovém poli v oboru organizací stará hlavně o Ottawu, u které je prodej jinému majiteli otázkou týdnů.

