Hozená rukavice pro McDavida! Američan, co vděčí za jméno quarterbackovi, dál kouzlí

Rodiče jej pojmenovali podle Troye Aikmana, slavného hráče amerického fotbalu. Troy Terry ovšem nevyrostl v dalšího výtečného quarterbacka a trojnásobného vítěze Super Bowlu, nýbrž v hokejového profíka, co píše dějiny NHL. Momentálně drží nejdelší bodovou sérii v zámořské soutěži, natáhl ji už na tucet mačů! Čtyřiadvacetiletý Američan tak hodil rukavici podstatně známějšímu machrovi, Connor McDavid zatím nastoupil v nové sezoně 11krát a pokaždé bodoval.

Čí šnůra bude nakonec impozantnější?

Pracovat v sázkové kanceláři, vypíšu jako jasného favorita McDavida. Globální superstar, co v NHL rok co rok ukazuje svou extratřídu. A s někým takovým se teď může Terry měřit... Zajímavý kariérní skok, obzvlášť když uvážíte, že ještě na jaře nedělal ani půl bodu za večer.

"Odvádí senzační práci, tvrdě maká," smeká před ním anaheimský lídr Ryan Getzlaf. Jeho éra se stává minulostí, Kačeři potřebují nové hrdiny. Třeba právě Terryho, jehož bodová šňůra už je šestá nejdelší v dějinách Ducks.

Předávání žezla probíhá symbolicky - Getzlaf s Terrym totiž hrávají spolu a i na zatím poslední trefu denverského rodáka přihrával právě holohlavý matador, co kdysi dotáhl Anaheim k premiérovému Stanley Cupu.

Symboliku podtrhuje i fakt, že Getzlaf tehdy válel s Coreym Perrym, teď mu to klape s Troyem Terrym. Ta podobnost je čistě náhodná, byť kouzelná. I díky tomu, že jsou oba - alespoň po hokejové stránce - praváci.

Mimochodem, je to právě Perry, kdo drží klubový rekord v počtu utkání s alespoň jedním bodem (19). Takový počin je pro čtyřiadvacetiletého borce ještě daleko, sám se tím snaží nesvazovat: "Nemyslím na to, snažím si jen užívat to, jak náš tým hraje a sbírá výhry."

Ducks se radovali už pětkrát za sebou a vedle spolehlivého gólmana Johna Gibsona je Terry zásadním faktorem. Výtečné výkony mu mohou vynést pozvánku na olympijské hry, ostatně zaoceánští novináři už o tom čile debatují.

Možná vás to překvapí, ale pro Terryho by nešlo o první účast pod pěti kruhy. Ještě coby univerzitní hokejista se vydal v roce 2018 do Jižní Koreje. Tam scházeli profesionálové z NHL, konkurence byla podstatně nižší. Dostat se teď do nominace USA je zkrátka složitější.

Druhý nejproduktivnější Američan v nejlepší hokejové lize světa by ale neměl chybět, co říkáte? Terry má v tuto chvíli na kontě devět gólů a sedm asistencí, mezi krajany se dělí o vizitku top kanonýra s Kylem Connorem a Chrisem Kreiderem.

Možná vás napadá otázka, v čem spočívá Terryho kouzlo. "Našel se, je sám sebou a hraje s chutí a sebevědomím," říká o něm Gibson.

Šikovné ruce měl 148. hráč draftu 2015 (ano, jedničkou byl tehdy McDavid) vždycky. Díky píli se ale stále zlepšuje, postupně rozvíjí své umění. "Přes léto na sobě tvrdě dřel a teď hraje s chutí. Je to na něm vidět, tvoří hru, pouští se do střelby," všímá si anaheimská brankářská opora.

Terryho rozlet u Kačerů je radost sledovat. Kdy se podle vás jeho série zastaví?

