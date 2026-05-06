Hrabalův nástupce? Český gólman se po draftu pustí do přetěžké mise

21. června 6:53Martin Voltr
Příští týden by mělo jméno Tobiase Trejbala zaznít vysoko na draftu NHL. Vzápětí nastoupí osmnáctiletý český brankář na univerzitu, přestože v zámoří dosud strávil jen jeden rok. Vydá se ve stopách oslňujícího krajana.
Už více než rok má Tobias Trejbal jasno o tom, že bude chytat NCAA. Nyní zástupci University of Massachussets potvrdili, že českého brankáře přivítají před začátkem nadcházejícího ročníku, tedy ještě před jeho devatenáctými narozeninami.
A pak začne litvínovskému odchovanci šichta, při níž bude čelit velkým očekáváním.
Zaprvé: Na školu se dostaví nedlouho poté, co jeho jméno zazní patrně velmi brzy na draftu NHL. Predikce mu povětšinou přisuzují pozici ve druhém kole, ale některé i na konci prvního. Velmi reálně může přijít na řadu jako první ze všech gólmanů, byť v posledním žebříčku NHL Central Scouting byl „až“ třetí za Bradym Knowlingem a Michalem Oršulákem.
„Jde o velmi žádaného talenta pro draft a my se těšíme, až zazní jeho jméno.“
K tomu by se Trejbal mohl stát i druhým nejvýše taženým českým gólmanem v historii. Marka Schwarze (17. místo v roce 2004) jen těžko předčí, ale Michala Neuvirtha (34. v roce 2006) už by mohl.
Nebo snad vyrovná Michaela Hrabala, jehož si Utah před třemi lety vybral ze 38. pozice? Právě tenhle čahoun Trejbalovi nechtěně „zavařil“, protože si podmanil brankoviště UMass v posledních třech sezonách.
Tobias makes 10! We've hit double digits on our list of roster additions for 2026-27.
— UMass Hockey (@UMassHockey) June 18, 2026
Please join us in welcoming our newest goaltender and look for his name to be called at the 2026 @NHL Draft!
?: https://t.co/KDZ4AoxFBW#NewMass X #Flagship? pic.twitter.com/gYWp0ZgbYW
Jít chytat právě po něm... To nechcete.
Po celou dobu byl Hrabal neotřesitelnou jedničkou a svá čísla postupně šponoval z 91 až téměř k 94 procentům. Když loni odmítl podepsat smlouvu s Utahem, neboť cítil, že ještě potřebuje čas na rozvoj, šlo o neuvěřitelně vyzrálý tah inteligentního mladého muže. Letos už univerzitu opustil jako brankář, který může bouchat na vrata jménem NHL.
Kustodi teď v kabině mohou na Hrabalově místě nechat českou vlaječku a jen přelepit jmenovku.
„Tobias je českým brankářským talentem, známým pro svou atletičnost a soutěživost. Svou výšku využívá k tomu, aby v brance utěsnil všechny skuliny, a rychlé reflexy i pohyb mu umožňují zasahovat i proti dorážkám. Jde o velmi žádaného talenta pro draft a my se těšíme, až zazní jeho jméno,“ prohlásil Greg Carvel, hlavní trenér hokejového týmu Minutemen.
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Právě Carvel si Hrabalův vývoj opakovaně pochvaloval a teď mu má pod rukama rozkvést další český reprezentant. Trejbal je v tuto chvíli druhým gólmanem na týmové soupisce po 22letém Američanovi Jacksonu Irvingovi, jenž přišel na školu souběžně s Hrabalem, a vlastně tak měl obrovskou smůlu.
V jednotlivých sezonách odchytal jeden, pět a osm zápasů. I při těchto ojedinělých šancích se chlubil skvělými čísly (po ročnících 100; 94,3 a 93,4 procenta) a teď se těší, že si ve svém posledním univerzitním roce konečně pořádně zachytá.
Trejbal bude proti, ale v první řadě potřebuje pokoru: Mostecký rodák si pořád ještě zvyká na zámořský hokej, neboť v USHL odchytal jen jednu sezonu. Ještě patnáct měsíců zpátky uzavíral své působení v české juniorské extralize, jejíž úroveň má k NCAA hodně daleko. Nejprve se musí adaptovat a pak až řešit svou pozici.
Jeho americký rozlet kažopádně vzbuzuje naděje, že ani na vyšší úrovni by mu ona adaptace nemusela trvat dlouho. Trejbal dotáhl sezonu až k ocenění pro nejlepšího gólmana USHL, což byl na prvoročáka bez předešlých zkušeností například z nižší NAHL senzační počin.
Pravda, pomohlo mu, že chytal za sestavou nejlepšího týmu základní části. Kdyby se však jenom „vezl“, rozhodně by si nevysloužil takový respekt od generálních manažerů, kteří o ceně rozhodují.
Teď navíc neztratí ani možnost popovídat si v kabině hezky česky, protože zde doplní Václava Nestrašila a tým už potvrdil i příchod dalšího útočníka Maxe Currana. Později by je mohli následovat obránci Vashek Blanár a Tomáš Mikel, neboť oba spojili svou budoucnost se stejnou školou.
Our first forward to join our incoming class!
— UMass Hockey (@UMassHockey) May 18, 2026
Welcome to Amherst, Max!
?: https://t.co/mIHBpVCXsD#NewMass X #Flagship? pic.twitter.com/GSR5tIxMXS
„Max je velký centr známý pro své schopnosti playmakera. Jakmile bude mít trochu místa, rychlými přihrávkami bude rozjíždět spoluhráče, a přispěje naší rychlé a tvrdé ofenzivní identitě,“ řekl Carvel o Curranovi.
Ještě k brankářům: Také Hrabal potřeboval před nástupem na univerzitu jediný rok v USHL a vzápětí se stal druhým nejmladším gólmanem NCAA. Trejbal sice bude v době začátku sezony starší o jeden „hokejový“ ročník (U20 oproti U19), ale fakticky jen o dva měsíce.
Kdyby ty podobnosti pokračovaly, nikdo by se nezlobil.