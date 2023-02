Poslední dobou je mu vyčítáno, že není schopen mužstvo posílit. Možná už je příliš konzervativní, možná až moc taktizuje. Tentokrát se ale Lou Lamoriello „plácnul přes kapsu“ a přivedl do New Yorku hvězdu. Neobětoval za ní málo. Bo Horvat je už několik dní hráčem Ostrovanů.

Cena skutečně nebyla nízká, řada fanoušků trejd z pohledu Islanders kritizovala. Anthony Beauvillier, Aatu Räty a první volba v draftu 2023. A to není rozluštěna hlavní hádanka. Horvatovi končí po sezóně smlouva. Dokážou s ním Islanders podepsat dlouhodobější kontrakt?

Do výměny prý se spolu o věci pořádně nebavili. „Nic zatím nebylo diskutováno,“ řekl novinářům Horvat. „Seběhlo se to hodně rychle. Takže zatím žádné pohovory. Uvidíme, zda něčeho dosáhneme, ale nechám to všechno na Patovi (Morris, Horvatův agent). Každý si odvede svoje.“

Generální manažer Islanders hráčova slova potvrdil. „Skutečně jsme se vůbec nebavili,“ říkal Lamoriello v době Horvatova příchodu. „Nicméně věřím, že když děláte transakci, jako je tahle, získáváte hráče, který má charakter a chápe, čeho jste se za něj vzdali.“

Nejstarší manažer v lize také doufá, že se posile v New Yorku bude líbit. „Samozřejmě věříte, že by se tady měl cítit pohodlně. Na to všechno jsem myslel. Doufám, že to brzo pozná a dohodneme se.“

Insideři už informují, že Ostrované začali intenzivně jednat s Horvatovým agentem. Sedmadvacetiletý Kanaďan z Ontaria prožívá životní sezónu. Dosavadní bodové maximum 61 bodů z ročníku 2018-19 pravděpodobně brzo překoná. Letos si drží víc než bod na zápas, když ve 49 utkáních bodoval 54krát (31+23). Gólové maximum (31) z loňska už vyrovnal.

„Cítili jsme, že Bo z Vancouveru odejde,“ vysvětloval Lamoriello. „Vstoupili jsme velmi důvěrně v jednání s managamentem Vancouveru, abychom vše realizovali. Věříme, že nám takový trejd do budoucna pomůže. Máme hráče na vrcholu sil.“

Horvat bere letos 4,125 miliónů dolarů, jeho cena zřejmě vyskočí aspoň na dvojnásobek. A to na sedm, možná maximálních osm let.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+