Hráči NHL na olympiádě? McDavida zneklidňuje potenciální pětitýdenní karanténa

Měl to být po delší době opravdový hokejový svátek, na olympijský turnaj do Pekingu se totiž původně chystala elita z National Hockey League. Jenže vzhledem k situaci ve světě a opatření, která plánují v Číně, je tato varianta každým dnem méně pravděpodobná.

V hlavním čínském městě začínají olympijské hry 4. února. Na programu pochopitelně nechybí ani hokejový turnaj, který měli obohatit hráči z NHL. Jenže to stále není tak úplně jisté, naopak od tohoto nápadu začínají za mořem couvat.

Pokud totiž vyjdou sportovci dva negativní testy v rozmezí čtyřiadvaceti hodin, čeká jej karanténa od jednadvaceti dní do pěti týdnů. A to by pochopitelně byla pro hráče National Hockey League obrovská rána, vždyť olympijská pauza v zámoří končí 23. února.

„Bude to opravdu nejistá situace. Zatím jsme nedostali tolik informací, navíc je tam ta možná pětitýdenní karanténa,“ řekl médiím Connor McDavid, jedna z největších hvězd, na kterou se pod pěti kruhy těšili.

Právě edmontonská superstar už má na soupisce jisté místo vedle kapitána Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a zadáka Golden Knights Alexe Piietrangela. Rovněž poslední jmenovaný považuje svou účast stále za nejistou.

„Je to hodně zneklidňující, pokud to tak opravdu bude, když tam pojedete,“ komentuje strašák v podobě zmíněné karantény.

Vedení NHL má čas do 10. ledna odřeknout svou účast na olympiádě bez jakékoliv finanční pokuty.

„Jsem stále ten, který chce na olympiádu jet. Na druhou stranu se ale chceme ujistit, že to bude pro všechny bezpečné. Pro všechny sportovce, nejen pro hokejisty,“ dodává McDavid.

Situaci vůbec nepomáhá ani koronavirová situace v lize. Naposledy přibylo v karanténě mužstvo z Calgary, pozitivních testů přibývá stále více a více. Vedení soutěže tak má na programu schůzku s lékaři, aby se situaci pokusilo co nejdříve vyřešit.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+