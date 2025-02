Hraje Rantanen all-in? Nad nabídkou Caroliny váhá, vrátí se do Colorada?

Pryč jsou časy, kdy byli hokejisté nevolníky klubů bez jakýchkoli garancí a jistot. New York Rangers jsou v rozkladu, ale s hráči není síla hnout. Komu zrovna nekončí smlouva, má své jisté. Ve Vancouveru dva borci rozložili kabinu; Elias Pettersson hraje tak hluboko pod své možnosti, že je na sítích terčem laciných vtípků. Do roku 2032 ale bude brát 11,6 mil. ročně. Má své jisté.

Mikko Rantanen aktuálně nic jistého nemá a přesto riskuje.

Finský útočník po přestupu do Caroliny neohromil. Přesto mu Hurikáni během Four Nations po intenzivních rozhovorech udělali velkou nabídku. Komentátor Elliotte Friedman hovoří o „massive contract“. Čili žádné drobné. Rantanen však dosud nereagoval.

Prý pořád potřebuje čas, aby Carolinu vstřebal. Spekuluje se o tom, že může být vyměněn. Možná nepřestává myslet na návrat do Colorada. Třeba i v souvislosti s novými okolnostmi, neboť krátce po jeho přestupu oznámila NHL výrazný růst platových stropů.

Podle experta puckmedia.com bude Rantanenovu vyjednávací pozici zřejmě určovat kontrakt Williama Nylandera (8 let, 92 mil., 11,5 mil. ročně) + určitá „valorizace“ za vyšší platový strop. Začínat se nejspíš bude na 12,5 mil. ročně. To by byl rozumnější než požadavek 14 mil., který Colorado dokonale otrávil a vedl k razantnímu řešení. Rantanen navíc současnými výkony svou cenu rozhodně nezvyšuje.

Spekuluje se dokonce o návratu do Colorada ještě před uzávěrkou přestupů, což je ale varianta, kterou by NHL nejspíš zablokovala. Půlku platu totiž mezitím převzalo Chicago a návrat Rantanena do původní organizace s poloviční stropovou zátěží by byl považován za obcházení pravidel.

Reálný nicméně může být podpis finského hokejisty s Coloradem v létě, kdy bude volným hráčem bez omezení. Byl by to trochu podraz na Carolinu. A možná i problém pro Martina Nečase, jenž si aktuálně užívá první lajnu, první přesilovku a v průměru hraje až 22 minut za večer.

Připomeňme, že Jonathan Huberdeau po výměně z Floridy co Calgary taky nejásal. Nicméně podepsal a udělal dobře. Jeho propad výkonnosti byl bezprecedentní. Po přestupu do Kanady spadl o 60 bodů (115 -> 55), o rok později žádné zlepšení (52). Dnes je nejspíš rád, že má do roku 2031 svých 10,5 mega ročně „jistých“.

Tomáš Hertl podepsal v roce 2022 osmiletou smlouvu se San Jose, přičemž nebyl problém narazit na názor, že se zakopal v mužstvu bez šance na úspěch. Dnes hraje v jednom z nejlepších týmů v lize a smlouvu má pořád do roku 2030. Což je s ohledem na stav Hertlových kolen víc než solidní jistota.

Mikko Rantanenovi je 28 let. Hraje o poslední velký kontrakt kariéry.

Uvidíme, kde nakonec skončí a zda se mu taktizování vyplatí.

