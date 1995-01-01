Hrál ten nejlepší hokej, pak zase marodil. Seguinova monstrsmlouva jde do finále

4. srpna 16:00Tomáš Zatloukal
Býval ligovým esem, jedním z top hokejistů NHL. Ostatně za vše mluví fakt, že mu dobíhá osmiletý kontrakt na 9,85 milionu dolarů. Že to není ve světle budoucí gáže Macklina Celebriniho nic extra? Aby byl obrázek úplný, Tyler Seguin ten pakt uzavřel v době, kdy nejlépe placený borec, Connor McDavid, bral 12,5 "mega" ročně a platový strop byl o 16 milionů níže než dnes. Zkrátka to tehdy byly elitní peníze. Jenže za ně toho příliš nepředvedl a přichází poslední pokus renomé napravit. Seguinovi ovšem půjde o mnohem víc - o kýžený klubový úspěch a také o vlastní budoucnost. V létě 2027 může být neomezeně volným hráčem (UFA).
344 zápasů, 241 bodů.
To by nebyla špatná čísla. Kdyby nešlo o numera za sedm sezon a o hráče, jehož kariérním maximem je 84 "punktů". Proto ono spojení z titulku, ona smlouva byla obří a změnila se v postrach. V obludu, co nejspíš GM Jima Nilla nejednou probudila ze snu.
A pravidelného premianta žebříčků těch nejhorších paktů napříč NHL.
Nill, zkušený funkcionář, mimochodem jediný, komu se povedlo třikrát získat trofej pro top generálního manažera, jistě vyhlíží tu úlevnou chvíli, až Seguinova téměř devítimilionová cifra kompletně zmizí z platového stropu Stars.
To každopádně neznamená, že by měl o Seguinovi nějaké nevalné mínění.
Kdepak, kanadského forvarda uznává. A ze výkony z ročníku 25/26 mu vysekl prvotřídní kompliment. "Hrál dost možná ten nejlepší hokej od chvíle, co v Dallasu působím."
Vše ale zhatilo, tak, jak už bývá u šampiona Stanley Cupu z roku 2011 tradicí, zranění. Sotva vše začalo vypadat jako ukázkový restart, Seguin skončil na marodce s kolenním vazem, poté co mu na nohu padl v Madison Square Garden ruský bek Vladislav Gavrikov.
Pryč byl mírný optimismus, pošilhvávání po hokejovém grálu. Chmury, které symptomaticky provázejí poslední léta Seguinovy kariéry, se vrátily. A Nill litoval: "Hrál tak všestranně, zodpovědně..." Místo špičkové zbraně na ledové ploše měl náhle zase lazara číslo 91 na tribuně.
A tak Seguin vynechal během platnosti zmíněné dohody už téměř dvě stovky partií. A to počítáno jen za základní část.
Sezona 25/26 se pro něj smrskla na 27 startů a 17 bodů, v "tabulce pravdy" měl deset plusů, jedinkrát byl vyloučen. Vyhrál 53,6 procent vhazování, což je skvostný počin. V klíčové fázi ročníku ovšem Hvězdám scházel, jako už opakovaně.
V Dallasu má nyní poslední pokus vyznění, hodnocení osmiletého kontraktu změnit. Přetočit narativ, nejlépe ziskem poháru.
Klubový web označil minulou sezonu v Seguinově podání za frustrující. A větří další odraz ode dna. Tak úplně nejde o klasický příklad, kdy přání je otcem myšlenky, vždyť pokud náramně šikovného borce nic netrápí, je pořád výtečným plejerem.
Rozhodně má kvality na to, aby si i ve 34 letech svými výkony řekl o miliony dolarů a minimálně střednědobou spolupráci. Nill si person váží, stačí si vybavit Jamieho Benna. Jestli však Seguina zase zradí vlastní, zhusta potetované tělo, půjde o pověstný poslední hřebíček do rakve.
Když ne jeho hokejové pouti, tak minimálně obrazu, jak bude navždy vnímán onen podpis ze září roku 2018.