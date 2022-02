Hrál v Nolanově trháku, tančil na obrazovkách. Teď chce Avery zpátky do NHL!

Má nepřátel, že byste je počítali roky a stejně se nedopočítali. Sean Avery rozděloval hráče i fanoušky jako málokdo v dějinách NHL. Na jméno mu jistě doteď nemohou přijít třeba Martin Brodeur, Dustin Brown nebo Dion Phaneuf. V jednačtyřiceti zatoužil známý provokatér, co se profesně prosadil i mimo mantinely, po návratu na led. Dohodl se na smlouvě s farmou Tampy. A rád by zažil comeback mezi elitu, byť v National Hockey League naposledy nastupoval před dekádou.

Je to deset let, co Avery naposledy hrál profesionální hokej.

Sezonu 2011/12 rozdělil mezi newyorské Rangers a jejich tehdejší záložní mančaft Connecticut Whale (dnes Hartford Wolf Pack). V NHL tehdy zvládl 15 mačů, třikrát skóroval.

V jeho hře se vždy snoubily emoce a fortel. S holí se uměl ohánět i jinak, než si dodnes pamatují fanoušci New Jersey Devils (Avery mával hokejkou před Brodeurovým obličejem tak bezprecedentním způsobem, že vzniklo nové pravidlo).

Avery se dokázal soupeřům nebývale dostat pod kůži, zároveň má za sebou i dva patnáctigólové ročníky. Od toho druhého ovšem uplynulo už čtrnáct sezon. Co dělal nevysoký Kanaďan mezitím?

Tak třeba se vrátil ke své herecké dráze. Respektovaný web IMDb eviduje u Averyho dvanáct rolí, obsadil jej například slavný režisér Christopher Nolan do akčního sci-fi Tenet. Snímku, co v roce 2020 utržil přes 363 milionů dolarů.

Avery si vyzkoušel také roli tanečníka. Na televizních obrazovkách byl k vidění v pořadu, který se v Česku prosadil pod názvem Když hvězdy tančí. Do jisté míry byl profesionální celebritou.

Teď chce být opět hokejistou.

Šanci dostává v ECHL, soutěži o dvě patra níž pod NHL. Plácl si s Orlandem. Tamní Polar Bears jsou jednou z farem Bolts, obhájců Stanley Cupu.

Avery sní o tom, že jeho comeback neskončí štací v hokejovém "pralese." Rád by časem zpátky na tu nejprestižnější scénu. "Mám sedm měsíců na to, abych se fyzicky připravil na tréninkový kemp," povídá s tím, že se chce dostat do formy.

Povede se mu po čtyřicítce naskočit v NHL? Server The Athletic to označil za nepravděpodobný scénář.

