Hrát na jedné noze? Vlastně mě to posunulo, říká Draisaitl

Další sezona, další desítky bodů, další úžasná představení. Bez nadsázky lze říct, že u Leona Draisaitla jsme na to zvyklí. Konečně po letech přišla v jeho týmu taková nadstavba v podobě úspěchu v play off. I ve vyřazovací části byl Němec klíčovou postavou, a to i přes to, že fyzicky trpěl.

V šestém zápase v sérii proti LA Kings si totiž přivodil těžký výron v kotníku. Byl to obrovský zásah do jeho hry, avšak jak to tak v play off bývá, Draisaitl se kousnul a prostě jel dál. Až nějakou dobu po vypadnutí s Coloradem se však rozpovídal o tom, jaké to vlastně bylo.

„Po zápase, ve kterém se to stalo, jsem se zkoušel nějak odrážet, dělat cokoliv, ale nešlo to,“ vzpomínal v podcastu společnosti Sporsnet. „Začal jsem být dost frustrovaný, protože jsem si říkal, že takhle ani nikoho na ledě neobejdu. Nevěděl jsem, co si počít.“

A tak vytáhl kouzelnickou myšlenku. Když to nešlo dynamicky a rychle, muselo to jít s rozvahou a brilantním myšlením. Zafungovalo to a jak sám hráč říká, vlastně ho to posunulo.

„Musel jsem změnit svou hru, celkově zpomalit,“ dodal. „Ukázalo mi to, že můžu být ještě lepší, a to i přes to, že jsem v podstatě dělal míň. Když jste zdraví, řešíte všechno rychlostí. To jsem nemohl, takže jsem se snažil zůstat produktivní trochu jinak. Řekl bych, že se mi to povedlo.“

O tom není sporu. Od sedmého zápasu proti Kings si Draisaitl v deseti zápasech připsal dva góly a dvaadvacet asistencí! Opravdu čtete správně, tahle nadpozemská čísla jsou realitou. V sérii s Calgary dokonce v pěti zápasech po sobě zapsal tři a více bodů.

Pro šestadvacetiletého útočníka to ale nebyl žádný med. V podstatě ani neměl dohrát onu první sérii s Kings.

„Zkoušel jsem bruslit a testovat, jestli to půjde. Bylo to hrozné. Bolelo to tak, že jsem skoro nemohl stát,“ vzpomínal. „Pak vás ale adrenalin nakopne. Už na rozbruslení bylo na stadionu deset tisíc lidí. To se hned hraje jinak.“

Na Stanley Cup to sice nestačilo, avšak vypadnout s pozdějším vítězem není žádná ostuda. Draisaitl aspoň mohl končit sezonu s tím, že udělal, co bylo v jeho silách. A to doslova.

