Hrát se bude na deseti stadionech! Do akce jdou Rangers, Colorado či Pittsburgh

Pořádně nabito budou mít fanoušci, kteří se rozhodnout ponocovat a sledovat noční dění v NHL. Hrát se bude hned na desíti stadionech, v akci tak bude dvacet týmů. Do hry půjdou těžké váhy typu Tampy Bay či Caroliny.

Jeden z duelů, který budí pozornost, je Carolina proti New Jersey. Dva z nejlepších celků Východní konference se střetnou potřetí během dvou týdnů. Plný počet bodů zatím brali Hurricanes.

Odčinit výprask od Philadelphie budou chtít rozhodně v Buffalu. Nepřijede ale lehký soupeř, Seattle tak trochu nenápadně proplouvá ligou, ale vede si vskutku náramně. Společně s Winnipegem má nejlepší formu z celé ligy, na kluzištích soupeřů pak vyhrál 13 zápasů z 19.

Již zmiňovaný Winnipeg zajíždí do Detroitu, který má přesně opačné starosti. Tým se nedaří nastartovat. I když přijdou výhry, následuje dlouhá série proher. Jako třeba teď. Proti Torontu ani New Jersey neměli Red Wings nárok.

Zajímavé měření sil proběhne mezi Rangers a Wild. Proti Newyorčanům se poprvé postaví Ryan Reaves, nicméně borci z MSG mají svých problémů dost, naposledy zkolabovali v zápase na ledě Devils. Minnesota pokračuje v módu střídání výher a proher.

V podobném limbu se nachází i St. Louis a Calgary. U těchto týmů v podstatě ani není třeba zmiňovat formu, jelikož žádná není. Jde o střídání proher a výher, i proto jim patří prostředek tabulky.

Nehezké chvilky zažívají Penguins, kteří od Vánoc prohráli, co mohli. Naposledy stačili na Arizonu, v noci dostanou podobnou kořist. Canucks však v posledním utkání Jets hodně potrápili, potopila je neexistující defenziva.

Na závěr noci přijde zajímavý dvojzápas. Jeden zápas totálních outsiderů, druhý velkých favoritů.

Arizona doma přivítá San Jose, tedy půjde o zápas dvou týmů, které si s chutá zasoutěží o Connora Bedarda.

To v do Colorada pojede Florida, která už se prostě musí dát dohromady. Sezona jí pomalu utíká a je nejvyšší čas zabrat. Avalanche ale nebudou lehký oříšek k rozlousknutí, i přes to, že jejich forma také není nic extra.

