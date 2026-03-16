Hrdina olympiády chtěl puk pro tátu. Síň slávy se artefaktu nevzdá, Hughes se čertil

20. března 17:30

Tomáš Zatloukal

Jack Hughes se stal americkým gerojem, když v půlce února rozhodl finále olympijského turnaje. Epické zámořské derby s Kanadou ukončil v prodloužení prudkou ranou mezi betony Jordana Binningtona. Vyhodil ruce do vzduchu, začal jásat. V tu chvíli mu byl srdečně jedno osud kotouče, který nekompromisně nasměroval do sítě. Zpětně by ale o něj stál. Ne kvůli sobě, chtěl výjimečným suvenýrem podarovat svého otce Jima. Jenže narazil, gumový "projektil" má v držení Síň slávy a nehodlá se cenného úlovku vzdát.

Ten borec s andělským výrazem se umí i pořádně čertit.

Ostatně je to Ďábel z New Jersey.

"Podle mě je to naprostá kravina, že ten puk skončil v Síni slávy," zlobil se zprvu Hughes. "Proč ho tam mají? Nechápu, proč by neměl náležet mě. Stejně tak by si ten svůj zasloužila i Megan Keller (střelkyně zlatého gólu z ženského turnaje)."

Jenže Hughes není v právu. Pro ESPN to shrnul Philip Pritchard, kterého možná neznáte podle jména, ale zajisté si ho vybavíte coby postaršího blonďáka strážícího Stanley Cup.

V Síni slávy má mimo jiné roli kurátora a je také viceprezidentem oddělení, které má na starost zajišťovaní artefaktů pro jedno ze "svatých" míst hokejového světa. 

"Abych použil to nejjednodušší a nejsrozumitelnější vysvětlení: ten puk Jackovi nikdy nepatřil. Nám byl darován, stejně jako u všech našich exponátů, které obdržíme darem, k tomu máme veškerou dokumentaci."

Pritchard uvedl, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) má od roku 1998 na starosti shromažďování, ověřování pravosti a uchovávání předmětů z olympijských her a mistrovství světa.

Pod pěti kruhy ro zkrátka nefunguje jako v NHL, kde se puky, kterými se dosáhlo nějakého milníku, schovávají pro hráče. Však jste to jistě viděli tisíckrát - hokejista pózuje třeba s třemi kotouči, kterými dal hattrick. Přelepenými páskou, popsanou fixem.

Jenže na akcích IIHF je to zkrátka jinak.  

Hughes to nakonec pochopil a vychladl: "Síň slávy je to nejvýjimečnější místo hokejového světa. Takže jasně, je pro mě poctou, že ten puk je právě tam." 

