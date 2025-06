Hrdina za pár drobných. Před rokem nechtěný Schmidt řádí ve finále

Když se řekne nejproduktivnější hráč Floridy ve finále Stanley Cupu, tipoval by někdo Nathana Schmidta? Sotva. Jenže právě zkušený bek, kterého Winnipeg Jets loni v létě vykoupili ze smlouvy, zatím září. V prvních dvou zápasech série proti Edmontonu nasbíral čtyři body, z toho tři primární asistence.

„Hraje fantasticky,“ ocenil ho v neděli spoluhráč Gustav Forsling. „Ve chvílích, kdy je to nejvíc potřeba, nám pomáhá velkými akcemi.“

Pro 33letého Schmidta je to cesta, o níž kdysi snil — a kterou už skoro nečekal. Na vrchol NHL se vrací sedm let poté, co ve finále Stanley Cupu hrál v dresu Vegas Golden Knights. Tehdy odešel poražen od Washingtonu Capitals, svého mateřského klubu. Letos má možnost chytnout osud za pačesy.

„Dostat se znovu až sem, to je strašně těžké,“ řekl Schmidt. „Tentokrát se to snažím víc prožít a užít si to. Je to vrchol naší kariéry.“

V nové sezoně se stal nenápadnou, ale nesmírně cennou součástí Panthers. Zatímco v minulých letech byl často kritizován za pokles výkonnosti a nakonec vykoupen z nevýhodné smlouvy, letos za ligové minimum ukazuje, že ještě rozhodně nepatří do starého železa.

„Připomíná mi, jaký byl, když přišel do NHL ve Washingtonu,“ řekl kouč Paul Maurice. „Tehdy byl dynamický, jezdil dopředu s lehkostí. Postupem času z toho trenéři často vybrousí zábavu, ale vypadá to, že ji teď znovu našel.“

Sám Schmidt přiznává, že se snaží hlavně „odemknout hru, kterou v sobě má“ a která mu kdysi přinesla pověst jednoho z předních ofenzivně laděných obránců v NHL.

Vedle Schmidta se chystají i změny na straně soupeře. Edmonton Oilers podle všeho plánují přeskupení obranných dvojic. Na nedělním tréninku zkoušeli kombinace Darnell Nurse – Evan Bouchard, Mattias Ekholm – John Klingberg a Brett Kulak – Jake Walman.

Podle hráčů nejde o nic výjimečného. „Po celý rok jsme často hráli s různými partnery,“ připomněl Nurse. „I během zápasů se to často mění. Každý je na to zvyklý.“

Jistá nejistota panuje kolem Ryana Nugenta-Hopkinse, který na tréninku chyběl. V jeho místě na první formaci nastoupil Jeff Skinner. Kouč Kris Knoblauch nicméně naznačil, že Nugent-Hopkins by měl být pro třetí duel připraven. Definitivní rozhodnutí ale padne až těsně před zápasem. „Věřím, že hrát bude, ale oficiálně je to rozhodnutí na poslední chvíli,“ řekl Knoblauch.

