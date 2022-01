Hříšnici za Kanadu v Pekingu? To je snad vtip, děsí se v zámoří

V širším výběru Javorových listů pro nadcházející olympiádu se podle zámořského insidera Scotta Wheelera z The Athletic objevila i jména Brendana Leipsica (na snímku) a Jakea Virtanena. Tedy hráčů, kterým byla kvůli mimohokejovým problémům předčasně ukončena smlouva v NHL. Jejich případný start pod olympijskými kruhy okamžitě vyvolal u kanadské veřejnosti pozdvižení.

Pojďme si to proto zrekapitulovat.

Nejprve v květnu roku 2020 celou NHL šokovala uniklá soukromá instagramová konverzace Brendana Leipsica a jeho přátel, včetně později třineckého Jacka Rodewalda.

Toho času útočník Washingtonu v privátní skupině urážel zejména manželky a přítelkyně dalších hokejistů, včetně třeba i té od Connora McDavida. Tehdy pětadvacetiletý útočník se posléze za své chování omluvil.

Jenže ani to mu kariéru v zámoří nezachránilo.

V reakci na jeho jednání mu Capitals předčasně ukončili kontrakt, a tak se rodák z Winnipegu rozhodl vyrazit do ruské Kontinentální ligy, kde podepsal smlouvu s moskevským CSKA. To ho po první sezoně vyměnilo do Metallurgu Magnitogorsk.

Mimochodem, v konverzaci se Leipsic strefoval i do některých svých (ex)spoluhráčů – kupříkladu také do přátel dalšího pozdějšího problémisty – Jakea Virtanena, jehož partičku označil za tu nejhorší na světě.

Virtanena, tedy šestku draftu z roku 2014, zase na konci dubna 2021 obvinila jedna z dívek ze znásilnění. Jeho tehdejší zaměstnavatel, Vancouver Canucks, následně svého útočníka vystavil mimo kádr a v létě ho vyplatil ze smlouvy.

I přes spekulace o zájmu Caroliny se nakonec k další smlouvě v nejlepší hokejové lize světa rodák z Langley nedostal. A tak taktéž zamířil do Ruska, kde podepsal kontrakt s moskevským Spartakem. Mimochodem vyšetřování jeho případu stále probíhá…

Dostanou druhou šanci?

Zajímavou zprávou tak pro oba hráče mohlo být zrušení startu hráčů NHL na únorové olympiádě v Pekingu, a tudíž šance pro Kanaďany z Evropy.

I když…

Kanadský tým se už v prosinci představil na Channel One Cupu v Moskvě, do nominace Javorových listů se však zmíněné duo nevešlo. A následné dotazy ruských novinářů na dvě chybějící jména směrem k trenéru Claudu Julienovi nebo generálnímu manažerovi Shanu Doanovi po zásahu tiskových pracovníků Hockey Canada ani nedorazily.

„Abych byl upřímný, vůbec mě to nepřekvapilo. Nikdo z kanadského týmu mě ani nekontaktoval,“ řekl ruskému serveru championat.com sedmadvacetiletý Leipsic s přesvědčením, že za nepozváním do reprezentace stojí jeho nehokejové problémy.

Mládežnický reprezentant Kanady Brendan Leipsic letos v dresu Magnitogorsku posbíral už 34 kanadských bodů (15+19) během 45 zápasů, a je tak jednou z opor Metallurgu.

S přechodem do Evropy a tím pádem i na širší kluziště naopak trochu bojuje Jake Virtanen, účastník dvou juniorských šampionátů, jenž ve 35 zápasech za Spartak nastřádal jen 16 bodů (9+7).

Svou roli by si však v evropském výběru Kanady určitě našli oba, ostatně bez svých problémů by jistě minimálně bojovali o triko v NHL…

Jejich případná nominace do Pekingu se však příliš nelíbí široké hokejové veřejnosti. Zjištění, že se oba vyskytují na širší soupisce Javorových listů vyvolalo v zámoří vlnu nevole.

„To je snad vtip, ne?“ divil se jeden z uživatelů na Twitteru. „Byl bych hodně zklamaný, kdyby jeli. Charakter se počítá a tihle dva žádný nemají. Byla by to ostuda,“ zmiňuje další.

Ani jeden z dua Leipsic-Virtanen ale podle ruských novinářů s cestou do Číny příliš nepočítá. Minimálně se však pokusí zabojovat o příležitost.

„Pokud člověk ukáže, že se změnil a stal se lepším, pak by druhou šanci dostat měl,“ vyjádřil se před časem právě Brendan Leipsic.

Otázkou je, jestli ve druhé šance věří také další Kanaďané. Včetně generálního manažera Shana Doana…

