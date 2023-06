Hroutící se sen? Doma to můžeme zvládnout, věří Tkachuk

Takhle si asi finále nepředstavovali. Dva zápasy, dvě poměrně jednoznačné výhry Vegas. Florida se tak rázem ocitla nad propastí, která se začíná prohlubovat. Dva domácí zápasy, které Panthers čekají, budou naprosto klíčové.

„Jsou v půlce cesty a doufám, že až přijedou na Floridu, budou to mít v hlavě,“ řekl útočník Matthew Tkachuk. „Myslím, že by to mohlo hrát v náš prospěch, ale rozhodně se musíme připravit a dát do toho dalšího zápasu všechno a prostě se zase dostat zpátky do tempa.“

V prvních dvou zápasech se Panthers nedařilo, zejména v ledabyle odehraném druhém utkání plném chyb v obraně, které přispěly k tomu, že brankář Sergej Bobrovskij byl po čtvrtém gólu vystřídán náhradníkem Alexem Lyonem.

„Před vlastní bránou musíme hrát lépe,“ ví dobře trenér Paul Maurice.

Bobrovskij od prvního zápasu druhého kola Východní konference proti Torontu Maple Leafs až do třetího zápasu konferenčního finále proti Carolině Hurricanes odchytal osm zápasů v řadě bez inkasování více než dvou branek. Nyní však ve třech zápasech v řadě dostal alespoň tři góly.

Není to však jen o gólmanovi. Panthers prostě hrají o hodně hůř než při minulých zápasech.

„Forčekujeme víceméně stejně jako oni, ale v našem pásmu hoříme,“ litoval Tkachuk. „Spoustu akcí mají z protiútoků, toho se musíme vyvarovat. To se nám proti jiným týmům dařilo, musíme se k tomu vrátit.“

Žádná sláva ale není ani útok. Ostatně, žádné gólové festivaly nebyly k vidění ani v předchozích zápasech, nicméně tehdy to Panthers uhráli na defenzivu. Té se teď nedaří, a tak bylo potřeba, aby se probral útok. Nestalo se.

„Víme, kde naše hra potřebuje zlepšit. Musíme to udělat opravdu rychle,“ ví Maurice. „O tom se není třeba bavit. Máme celkem jednoduchý taktický plán. Není to zas tak o gólech, protože důležitá je defenziva. V ní jsou kamenem úrazu jejich protiútoky, v tom jsme dnes úplně vyhořeli.“

