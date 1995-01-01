NHL.cz na Facebooku

NHL

Hrozba arbitráže odvrácena! Flyers si pojistili hvězdu lukrativním kontraktem

18. července 9:00

David Zlomek

Vedení Philadelphie Flyers si může oddechnout. Klub v pátek oznámil, že se s chráněným volným hráčem Jamiem Drysdalem dohodl na novém čtyřletém prodloužení smlouvy, díky čemuž se obě strany vyhnou nepříjemnému arbitrážnímu řízení. Čtyřiadvacetiletý obránce si finančně pořádně polepší, jeho nový kontrakt mu zaručí průměrný roční plat ve výši 6,5 milionu dolarů.

Drysdale má za sebou solidní ročník, ve kterém naskočil do 78 zápasů a připsal si 32 bodů (8 gólů, 24 asistencí), což z něj udělalo druhého nejproduktivnějšího beka týmu. Pro Letce je klíčové i to, že po sérii zranění z úvodu kariéry konečně drží pohromadě.

Během posledních dvou sezon odehrál 148 z možných 164 utkání základní části a napevno se usadil v elitní čtyřce obrany, kde nastupoval nejčastěji po boku Cama Yorka.

„Letos jsem udělal pár kroků vpřed,“ uvedl Drysdale na závěrečné tiskové konferenci. „Tím vůbec největším krokem byla úroveň mého sebevědomí. Prostě jsem přijel na zimák a věřil, že jsem dobrý hráč a dokážu mít na hru vliv. To byl pro mě asi ten největší zlom, který se pak přenesl na led. Přesto je u spousta věcí, na kterých chci pracovat. V určitých oblastech mohu týmu nabídnout ještě mnohem víc.“

Jednou z těchto kritických oblastí je přesilová hra. Drysdale byl v minulém ročníku třetím nejvytěžovanějším hráčem Flyers v početních výhodách, více času na ledě dostali už jen útočníci Travis Konecny a Trevor Zegras. Philadelphie ale v této disciplíně vyhořela a s bídnou úspěšností 15,7 % skončila na úplném chvostu celé NHL.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Šest let pro McMichaela! Z nevšední posily je rázem pátý nejlépe placený forvard Bluesmanů

17. července 16:00

Jen sezona? Možná ne! Tisíc gólů rozhodně zkusím, hlásí Ovečkin

17. července 13:00

Arbitráž zažehnána! Jets museli platit, mladík dostal luxusní smlouvu

17. července 11:00

Strach, nebo chytrost? Columbus už začíná šetřit, nechce dopadnout jako Anaheim

17. července 9:00

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.