Hrozba vyřazení? Žádný tlak necítíme, říkají Oilers

Psychologická hra? Možná. Oilers se ze sebe před čtvrtým zápasem snaží sejmout jakýkoliv tlak. Co na tom, že by se museli stát teprve pátým týmem v historii, který otočí výsledek v sérii 0:3. Dokud žije naděje, žijí i šance Oilers. I když ne moc velké.

V kádru mají Zacha Hymana či Duncana Keitha. Tedy borce, kteří v podobné situaci už stáli. Hyman to má v čerstvé paměti, jeho Toronto loni vypadlo z play off i přes vedení v sérii 3:1, Keith zas s Chicagem v roce 2011 smazal manko tří zápasů, aby v tom sedmém padl.

„Je to hokej. Dokud jste definitivně nevypadli, jste ve hře,“ řekl Hyman. „Musíte do soupeře zasít to semínko pochybnosti, a to nejlépe vyhraným zápasem.“

Oba tedy ví, až z jiných pohledů, že série není dokončena, dokud neskončí poslední zápas. Edmonton má tedy nyní jediný cíl. Vyhrát další utkání.

„Každý už počítá s tím, že jsme vypadli, takže my žádný tlak necítíme,“ povídal Hyman. „Všechen tlak je na Colorado, to musí postoupit. Pro nás je to jen o příštím zápase.“

Moc dobře to ví i Duncan Keith, jehož si Oilers vybrali i kvůli takovým momentům. Jen málokdo má takové zkušenosti jako on, navíc k tomu tři prsteny pro vítěze Stanley Cupu. „Tlak se teď otáčí, je to na nich,“ souhlasil Keith s Hymanem. „Od nás lidi už nic nečekají.“

Něco na tom bude. Jestli Colorado nezíská Stanley Cup, bude se to považovat za obří zklamání. Zato Oilers jenom mohou. Avalanche musí. Kromě postupu samotného dostala série ještě další náboj, a sice hned několik opravdu tvrdých zákroků.

Velkým hitem například vyřadil Gabriel Landeskog Kailera Yamamota, kouč Oilers Woodcroft pak ze zákeřné hry obvinil i MacKinnona. A zákrok Evandera Kanea na Nazema Kadriho je z posledního zápasu všem známý.

Série se dostává do pořádného varu. Otázkou je, jak dlouhého bude mít trvání. Colorado totiž může rozhodnout o svém postupu už v noci na úterý.

