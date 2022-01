Hrůzní Oilers. Bez brankářů, bez gólů, bez ničeho

V Edmontonu je to prostě tragické. Sedm proher v řadě, třináct z posledních patnácti zápasů, naposledy trapas na domácím ledě v podobě prohry 0:6 s Floridou. Chtělo by se říct, že něco je špatně. Špatně je však momentálně všechno. A Oilers neví, jak z toho ven.

Edmonton rozhodně není nejhorší tým v lize, nicméně hraje tak, jako kdyby byl.

„Musíme do toho pořád bušit, nic jiného nám nezbývá,“ řekl po posledním zápase zničený Tippett. „Dostaneme se z toho jen tvrdou prací.“

Něco se musí změnit, ale nikdo neví co. Vyhodit trenéra Tippetta? Nebylo by to překvapením, ale málokdo si myslí, že problémem je právě on. To Ken Holland mu přichystal tým, který jednoduše v brankovišti, kde je největší kámen úrazu, nemá kvality NHL.

V utkání proti Floridě to přitom vypadalo nadějně. Domácí byli celou první třetinu lepší, dokonce Pantery přestříleli. Konečný výsledek však vypadá opravdu hrůzně.

„Měli jsme dobrý start, pak ale dali gól a my je doháněli,“ pokrčil rameny Duncan Keith. Ostatně, Oilers v 23 zápasech z 27 dostali gól jako první! „Musíme prostě dát první gól, pak se nám bude líp dýchat. To, co se děje, je strašně frustrující.“

Nejde to ani hvězdám vepředu.

Leon Draisaitl a Connor McDavid způsobili v posledních dnech více rozruchu v médiích než na ledě. Kanadská superstar má v posledních čtyřech utkáních jeden bod za asistenci, Němec má za stejné období body dva.

Trpí tím i obávaná přesilovka, kterou Oilers využili jedinkrát z posledních jedenácti pokusů. A pak je tu oslabení, které je v nedávných utkáních kapitolou samo pro sebe.

„Teď se nám tam nedaří ubránit fakt vůbec nic,“ uvedl Tippett po utkání s Panthers, kteří využili početní povahu hned třikrát.

Jaká změna to například musí být pro Duncana Keitha, který byl po velkou část své kariéry zvyklý na dobře poskládaný tým Blackhakws, jenž měl v sobě potřebnou pokoru i vítěznou mentalitu.

„V týmu je tu dost dobrých hráčů se správným charakterem, kterým na tom záleží,“ bránil své spoluhráče Keith. „Chce to trpělivost, každý se snaží. Musíme zamknout obranu, ať je to klidně 1:0. Nic nesmí projít.“

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+