Hubenější noc v NHL. Hrát se budou pouze tři zápasy

Zatímco v sobotu nás NHL svým programem vůbec nešetřila, dnes tomu bude naopak. Hrát se bude pouze na třech stadionech. Výhodou nicméně je, že hned dvě utkání začínají ještě před půlnocí.

Prvním utkáním je Carolina proti Vancouveru. Zde jsou karty rozdány jasně. Carolina je v roli velkého favorita, vždyť co se týče bodů, je druhým nejlepším týmem ligy. Canucks vyjeli na stadiony soupeřů a zatím ze čtyř zápasů nevydolovali ani bod.

Vstřelili přitom patnáct branek, problémem je ale defenziva, která je otřesná. Jednadvacet inkasovaných branek v těchto čtyřech zápasech je extrémně mnoho. Do karet Hurricanes hraje i to, že Canucks hráli ještě dnes v noci na Floridě.

Ve stejný čas, tedy od jedenácti hodin večer, se v Madison Square Garden střetnou dva týmy z Original Six. Do New Yorku přijel Montreal. A i zde je rozdělení sil poměrně jasné. Rangers vyhráli pět z posledních šesti zápasů, Montreal je u dna konference. Měřítkem může být i nedávný vzájemný zápas, který Rangers v kanadské metropoli zvládli 4:1.

Od jedné hodiny v noci vypukne poslední zápas programu ve Winnipegu. Většinou je nevhodné se opakovat, ale jinak to nejde. Jets přivítají Arizonu, a i zde je favorit na první pohled zřetelný.

Winnipeg vyhrál na ledě silného Buffala i Pittsburghu, doma je navíc nejlepším týmem na Západě. S trochou nadsázky by šlo říct, že Arizona po shlédnutí MSJ přehodnotila priority a chce definitivně Bedarda. Od Silvestra Coyotes prohráli všech osm zápasů.

