Huberdeau podepsán! Za velké peníze a na nejdelší možnou dobu

Když byl Jonathan Huberdeau vytrejdován do Calgary, prohlásil, že je otevřený podpisu s Flames. A skutečně, s kanadským klubem si rychle plácl, výtečný tvůrce hry, který v minulé sezoně platil za nejlepšího nahrávače celé NHL, kývl na nabídku osmileté smlouvy na 84 milionů dolarů. Ročně tak ukrojí z platového stropu Plamenů 10,5 milionu. Pro devětadvacetiletého hráče jde o velkorysou smlouvu, bude platit až do Huberdeauových osmatřiceti.

Huberdeau přišel do mrazivé Alberty z prosluněné Floridy v rámci odstupného za Matthewa Tkachuka.

Byla to málokdy vídaná výměna, která zahrnovala dva stobodové hráče.

NHL pamatuje už jen jeden takový případ, a to přestup Wayna Gretzkyho do Los Angeles na konci osmdesátých let. Opačným směrem, do Edmontonu, šel tehdy Jimmy Carson. Výsostně talentovaný Američan, co se zrovna blýskl 107 body.

Huberdeau od začátku tvrdil, že se podpisu s Calgary rozhodně nebrání. A z lukrativního paktu má ohromnou radost.

"Jsem nadšený, že budu dlouhá léta členem Flames. Zavázal jsem se Calgary a udělám na ledě i mimo něj všechno, co bude v mých silách. Nemůžu se dočkat, až začnu hrát před vášnivými a oddanými fanoušky Plamenů."

Smlouva začne platit od sezony 2023/2024 a udělá z Huberdeaua druhé nejlépe placené levé křídlo v NHL. Hned po Artěmiji Panarinovi, jemuž v New Yorku ročně platí přes 11 milionů dolarů.

Fanoušci už přesedlali z Gaudreaua na Huberdeaua:

V příštím ročníku populárnímu "Hubymu" bude dobíhat stávající kontrakt se stropovou zátěží 5.9 milionu. Poté si výrazně polepší a zařadí se platem mezi největší hvězdy zámořské soutěže.

Mezi ně bezesporu patří výkony. Vždyť až do samého závěru základní části bojoval o Art Ross Trophy, nakonec se zastavil na 115 bodech. V hlasování o Hartovu trofej pro nejužitečnějšího plejera skončil pátý.

Calgary s ním počítá do první lajny, kde by měl zastoupit kreativitu Johnnyho Gaudreaua. Pasy bude zakončovat čerstvě podepsaný Andrew Mangiapane, pozice centra nádále patří Eliasi Lindholmovi, nenápadnému, ale velmi efektivnímu Švédovi.

Dá se tušit, že Brad Treliving, generální manažer Flames, musel Huberdeauovi přisypat dolary za to, že zůstane, protože Calgary není tou nejatraktivnější destinací. Plameny každopádně docílily svého – získaly na spoustu let ligovou superstar.

Nepochybně pomohlo to, že na rozdíl od Tkachuka s Gaudreauem je Huberdeau Kanaďan.

Share on Google+