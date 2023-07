Huberdeau si zase rýpnul do Suttera. Příští sezona bude větší sranda, doufá

Darryl Sutter mu pořádně leží v žaludku. Jonathan Huberdeau si se zkušeným trenérem vůbec nesedl. Když byl trenér po konci sezony odvolán, asi největší úlevu cítil právě frankofonní hokejista. Ten si očividně do bývalého trenéra vždy rád rýpne.

Pod Sutterem prožil Huberdeau jednu z nejhorších sezón své kariéry v NHL, když v 79 zápasech zaznamenal pouhých 55 bodů. Pro někoho by to mohlo být považováno za úspěch, ale pro třicetiletého hráče, který ještě před rokem nasbíral 115 bodů, to mělo od úspěchu pořádně daleko.

V průběhu sezony se objevovaly zvěsti o roztržce mezi Huberdeauem a Sutterem a krátce po Sutterově vyhazovu hvězdný útočník přiznal, že to mezi nimi vůbec neklapalo.

V rozhovoru s RDS na nedávném golfovém turnaji v Lachute si nenechal ujít příležitost a do svého bývalého šéfa si zase rýpnul, zároveň vyjádřil nadšení z nadcházející sezóny.

„Jsem opravdu nadšený,“ řekl Huberdeau. „Myslím si, že to změní prostředí a atmosféru v týmu. Bude to mnohem zábavnější. V tuto chvíli je ale třeba dát srandu stranou, musí se podepsat několik hráčů.“

Když byl Huberdeau dotázán konkrétně na hru pod vedením Ryana Husky, který byl nedávno povýšen z asistenta na hlavního trenéra, zdálo se, že je optimistický, že se mu podaří vrátit se ke svému starému já.

„Je to dobrý člověk, často se mnou chodil mluvit, i když byl trenérem obránců,“ dodal Huberdeau. „Chce, abyste tvrdě pracovali, ale myslím, že – pokud bude platit to, o čem jsme se spolu už stihli bavit – budeme mít větší volnost v ofenzivě.“

Není žádným tajemstvím, že Huberdeau nebyl sám. Hned několika hráčům v sestavě Flames se v uplynulé sezoně nelíbilo, že Sutter vydržel na střídačce celý ročník. Nejenže byla hra velmi svázána systémem, jak naznačil Huberdeau, ale i jeho styl tréninků je poměrně zastaralý, což vedlo k fyzickému i psychickému vyčerpání týmu.

