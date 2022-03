Huberdeau vyrovnal 29 let starý rekord! Dohnal bubeníka, co učil hokej Eskymáky

Kdo sesadí leteckého inženýra? To byla otázka, která visela před sezonou ve vzduchu. Rekord v počtu asistencí (70) za sezonu v podání levého křídla, co od roku 1993 držel Joe Juneau, byl totiž označen za jeden z pěti nejlehčích k překonání. Největší šance se dávaly Artěmiji Panarinovi, zmiňoval se i Brad Marchand s Claudem Girouxem. Nakonec Juneaua dohnal muž, co je už pár dní Girouxův spoluhráč. Další frankofonní Kanaďan Jonathan Huberdeau.

V roce 1992 vrthl Joe Juneau do NHL jako velká voda.

Po boku dalšího mistra přihrávky Adama Oatese a šutéra Cama Neelyho sbíral body po hrstech.

Na konci sezony z toho byl rekord v počtu příher v kategorii levých křídel. Juneau přesto tehdy nezískal jediné první místo v hlasování o Calderově trofeji. To totiž přetavil ve svou one man show jistý Fin Teemu Selänne.

I tak byl výkon produktivního machra úctyhodný, ostatně 29 let se čekalo na jeho vyrovnání.

Juneaua, známého třeba tím, že přes jazykový handicap vystudoval letecké inženýrství, případně tím, že stíhal při profesionální kariéře bubnovat v kapele Offwings, dohnal až Huberdeau.

Jeho 70. nahrávkou v sezoně se stala asistence u gólu do prázdné klece montrealských Canadiens, kterým Saša Barkov pečetil na konečných 7:4. Zároveň šlo o čtyřsté "jablko" v Huberdeauově kariéře.

Huberdeau vyrovnáním letitého rekordu jen završil svůj výtečný večer, v Centre Bell se blýskl také dvěma góly a potvrdil, že je letos největším tahounem floridských Panterů. Zlepšil se už na 93 bodů, lepší jsou už jen Connor a Leon.

"Jsem rád, že se mi to povedlo právě proti Habs. Mám tady v Montrealu velkou část rodiny a spoustu přátel," řekl po dohnání Juneaua, renesančního člověka, co má pilotní průkaz a učil hrát hokej Eskymáky.

Mimochodem, Juneau část kariéry prožil právě u Canadiens, kromě Montrealu čítala jeho hokejová pouť dalších pět zastávek.

To Huberdeau dosud oblékal jen jediný dres, ten Panterů. A tak není divu, že je prvním floridským hráčem se čtyřmi stovkami asistencí. Jeho celková bilance? 591 bodů v 657 zápasech!

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+