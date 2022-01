Hughes si jede svůj první All-Star víkend především užít

Jackovi Hughesovi se předpovídalo, že bude patřit mezi hvězdy NHL Jeden milník se mu podaří odškrtnout na tradičním Víkendu hvězd, který se letos bude konat v Las Vegas. Stane se totiž nejmladším hráčem od roku 2017, jenž se této události zúčastnil.

Mladšími účastníky byli v posledních letech jen Connor McDavid v roce 2017 a Jeff Skinner v roce 2011. Zároveň bude pochopitelně nejmladším účastníkem celého All-Star Game v Las Vegas.

„Jsem moc rád, že mohu jet a reprezentovat Devils,“ povídal pro oficiální web ligy. „Zmeškal jsem sedmnáct zápasů, ale v tom zbytku jsem hrál dobře, takže jsem rád, že si toho lidé všimli. Moc se na to těším.“

Dvacetiletý borec si letos hokej užívá. Jde o jeho třetí sezonu mezi nejlepšími a zabydluje se čím dál víc.

„Je mi pořád jenom dvacet... Až mi bude pětadvacet, chci být pochopitelně trošku jiným hráčem. Hlavně lepším. Momentálně jsem ale se svou hrou spokojen,“ dodal mladý Američan.

Zatímco v prvních dvou sezonách se Hughes rozjížděl, letos už ukazuje, jak produktivní umí být. V den vydání článku průměroval bod na zápas, jelikož ve dvaceti utkáních vstřelil devět branek a na jedenáct nahrál.

„Náznaky toho, co dovede, jsme viděli v prvních zápasech. Pak se zranil, takže mu chvíli trvalo, než se do toho dostal, ale teď je hlavou v nebesích a ve všem si věří,“ pochvaloval si Tom Fitzgerald, generální manažer Devils.

Podobný vývoj po zranění, jaký viděl Fitzgerald, zpozoroval i trenér Lindy Ruff.

„Jakmile se do toho dostal zpátky, viděli jsme, jaký je to hráč,“ uvedl zkušený kouč. „Pokaždé, co je na ledě, dokáže udělat rozdíl. Výhodou je, že chápe, že na ledě je důležitý každý centimetr. Jako trenér si nemůžu přát víc.“

Kromě očividného zlepšení lze vidět ještě jednu věc. A sice četnost jeho střelby. O Hughesovi se vždycky mluvilo jako o parádním tvůrci hry, nicméně letos pálí ze všech pozic.

„Už od šesti let jsem věděl, že jsem víc playmaker než střelec,“ potvrdil naše slova i samotný Hughes. „Nicméně moje střela není vůbec špatná. Když ji dokážu poslat na bránu, je hrozbou. Mojí první myšlenkou je stále hledat lépe postaveného spoluhráče, ale střelba rozšiřuje repertoár možností.“

